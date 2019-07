Qui Dimaro | la quiete prima della tempesta azzurra

ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2019) È tutto pronto, unaFolgarida d’azzurro vestita come non mai, attende ansiosa l’arrivo dei calciatori del Napoli. Quartier generale partenopeo d’inizio stagione oramai dal 2011, la cittadina trentina con la sua gente ha perfezionato nel tempo l’ospitalità e la convivenza estiva con l’enorme flusso di tifosi, giornalisti e curiosi. Tutto pronto anche al quartier generale del Napoli, lo Sport Hotel Rosatti. Ieri in serata in albergo è arrivata laparte dello staff azzurro, fra cui lo storico magazziniere Tommaso Starace, per prepare al meglio l’accoglienza odierna di tecnici e calciatori, che arriveranno alla spicciolata entro le ore 13. Nel pomeriggio poi tutti in campo per il primo allenamento a Carciato, nella struttura comunale che quest’anno vedrà – oltre alla tribuna aggiuntiva – anche un enorme store del Napoli ...

