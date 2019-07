Lasciato solo Salvini furioso con i ministri | Io non mollo

Migranti : Salvini - ‘Lasciato solo - chiedo intervento ministro Difesa ed Economia’ : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “Ogni tanto lo confesso, mi sento politicamente un po’ solo. Infatti chiederò al ministro della Difesa e al ministro dell’Economia che comandano la Marina militare e la Guardia di Finanza di aiutarci in questa battaglia di civilità, di legalità, per salvare vite”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. “Io non mollo -ribadisce ...

Ci siamo fatti del bene - ma ora siamo solo amici! Monica Bellucci ha Lasciato Nicolas Lefebvre : Monica Bellucci dice addio a un'altra relazione. È già finito l'amore con lo scultore parigino Nicolas Lefebvre. Appena un anno è durata la prima storia seria dell'attrice dopo il divorzio da Vincent Cassel. A dire il vero, l'attrice non aveva mai più voluto ufficializzare alcuna relazione, tenendo fino a quando ha potuto stretta a sé la notizia dell'amore con lo scultore. Paparazzati più volte insieme, l'attrice ha deciso di rompere con lui ...

U&D - Giulia ha Lasciato Manuel dopo il presunto tradimento e lui sbotta : 'Solo vittimismo' : Tra le ultime coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione televisiva di Uomini e donne, vi è anche quella composta da Giulia e Manuel. I due, dopo essersi professati il loro amore all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, hanno scelto di conoscersi meglio fuori dal contesto televisivo, ma la loro relazione non è mai andata in porto e poche settimane dopo la scelta si sono già detti addio. Complice un presunto ...

Mirabilandia - bimbo morto in piscina : Edoardo sarebbe stato Lasciato solo 8 minuti : Edoardo Bassani, il piccolo di 4 anni morto al Mirabeach, sarebbe stato lasciato da solo per ben 8 minuti. È quanto emerge dalle riprese delle telecamere di sicurezza del frequentato parco acquatico di Mirabilandia. Salgono, così, ad una decina le persone iscritte nel registro degli indagati (in Procura è stato, infatti, aperto un fascicolo per omicidio colposo). sarebbe stato lasciato da solo per 8 minuti Mercoledì 19 giugno Edoardo e la mamma ...

Nicolas Higuain “Gonzalo non si è pentito di aver Lasciato Napoli. Ora vuole stare solo alla Juve” : Nicolas Higuain fratello e agente del Pipita è intervenuto in diretta a Radio Marte dove ha parlato del passato e del futuro di Gonzalo «Quando arrivammo a Napoli, tutto il mondo diceva che Gonzalo era pazzo e che non avrebbe dovuto lasciare il Real Madrid per il Napoli, ma sapevamo perfettamente a cosa andavamo incontro. La passione dei napoletani ci ha portato ad accettare Napoli e non altre offerte e ancora oggi, dico che la scelta è stata ...

Gianmarco Onestini/ Sbotta contro il Grande Fratello. Il fratello Luca : 'L'hanno Lasciato da solo' : Gianmarco Onestini la polemica contro il Grande fratello 2019: 'Tutti sanno qualcosa della loro famiglia, sai io cosa so? Zero. Non un messaggio, non una foto'.

Giro d’Italia - Roglic Lasciato solo dall’ammiraglia : ‘Una giornata sfortunata’ : La tappa di ieri del Giro d’Italia, quella con l’arrivo a Como, è stata la prima giornata difficile per Primoz Roglic in queste due settimane di corsa. Il corridore sloveno è stato condizionato da una serie di sfortunati episodi nel finale di corsa, ma soprattutto da un’incredibile disattenzione della sua ammiraglia che è rimasta colpevolmente attardata non riuscendo ad assisterlo nel modo migliore. Dopo aver avuto un problema meccanico generato ...

Bari - anziano Lasciato solo e privato di tutti i suoi risparmi : arrestata badante 37enne : Quella che giunge da Bari è una storia che ha davvero dell'incredibile. Secondo quanto riporta stamane la stampa locale infatti, un'anziano di 70 anni sarebbe stato lasciato in isolamento e derubato di tutti i suoi risparmi dalla sua badante, una donna del posto di 37 anni, con precedenti penali, che adesso è accusata di circonvenzione di incapace. La stessa avrebbe costretto l'anziano a vivere in una condizione di estremo degrado, e con lui si ...

Bari - 70enne Lasciato solo - a digiuno e senza cure : badante arrestata per maltrattamenti : In manette una 37enne barese, all'arrivo dei soccorritori del 118 aveva insistito perché all'anziano non fosse somministrata nessuna cura

Il Movimento lo ha Lasciato solo ma per fortuna Di Maio c'è - dice Lino Banfi : Un endorsement per Luigi Di Maio ma non per il Movimento 5 Stelle che "lo ha lasciato solo". Intervistato dall'AGI, Lino Banfi - attore comico di lungo corso oltre che ambasciatore Unicef dal 2001 e da un mese ufficialmente rappresentante dell'Italia nella commissione nazionale dell'Unesco (proprio su segnalazione del ministro dello Sviluppo economico) - dice la sua in vista delle elezioni europee del 26 maggio. Banfi offre il suo personale ...