Juventus | pronta la cessione di Traorè in prestito al Sassuolo RUMORS

Blastingnews

(Di sabato 6 luglio 2019) Il mercato dellainevitabilmente passa da grandi investimenti, ma anche per gli acquisti in prospettiva: gli arrivi di Fabio Pecchia (ex vice di Benitez e tecnico dell'Hellas Verona) per l'under 23 e di Lamberto Zauli per la Primavera bianconera testimoniano le rinnovate ambizioni della dirigenza juventina, che èad affidar loro giovani di talento. Gli ultimi giovani acquisti dellaportano il nome dei 2003 Leonardo Cerri (dal Pescara) di Firman (dal Cesena) e di Joel Ribeiro (dal Losanna). Il 5 luglio invece è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto di Demiral dal, il turco dovrebbe essere il quinto difensore centrale della rosa bianconera per la prossima stagione. All'Empoli invece dovrebbe finire l'ulteriore investimento dellain tema giovani: sarebbe stato definito l'acquisto del centrocampista, che però non resterà a Torino, ma ...

infoitsport : Da Torino: 'La Juventus di Sarri pronta a cedere due big in attacco, non andrà via solo Higuain' - SQUALOBIANCO46 : RT @mercatobiscione: Il #Napoli aspetta un segnale da #Icardi che nelle ultime ore ha fatto filtrare una piccola apertura al trasferimento… - soonana8 : RT @NickCecca: Per De Ligt la Juventus pronta allo sprint finale, si lavora all’accordo con l’Ajax, le sensazioni restano positive -