Icardi | il Napoli fa sul serio Ma la Juventus resta in pole

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Icardi sarebbe conteso tra Juve e Napoli : Da lunghi mesi le vicende di Mauro Icardi monopolizzano le attenzioni della stampa sportiva e non sembrerebbero destinate ad esaurirsi a breve. L'attaccante nerazzurro, da quando nella scorsa stagione è stato destituito dalla carica di capitano, non avrebbe ricucito del tutto lo strappo con l'Inter, che sembrerebbe sicura di volerlo cedere soprattutto ora che sulla panchina c'è Antonio Conte. Per il tecnico pugliese, Maurito non rientra nei suoi ...

Icardi non è convinto del Napoli. Aspetta la decisione della Juve per Higuain : Milano-Torino-Roma-Napoli. La questione Icardi riguarda quattro città e un puzzle da incastrare. La Roma sogna Higuain. Petrachi ha dichiarato che non ci sarebbe soluzione migliore della Roma, per lui. Gonzalo, però, punta i piedi perché vuole restare alla Juventus. La dirigenza giallorossa lavora con il fratello-agente Nicolas per provare a spalmare i 7,5 milioni di ingaggio su 4 anni. L’addio di Higuain darebbe alla Juventus la ...

James Rodriguez e Icardi - Gazzetta : Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Il piano di ADL : James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! James Rodriguez e Icardi, Gazzetta: Napoli pronto a chiudere il doppio colpo! Rumors ed indiscrezioni si susseguono senza soste nelle ultime ore, stiamo seguendo da vicino la fase di approccio del club azzurro, attraverso i maggiori esperti e quotidiani Nazionali. Per il possibile doppio colpo il Napoli si muove tenendo ben presente le difficoltà per portare ...

Al via l’Ancelotti bis. Il Napoli insegue James e spera nella fretta dell’Inter per Icardi : L’Ancelotti bis inizia oggi pomeriggio a Dimaro. Con 24 convocati, tra cui il nuovo acquisto Di Lorenzo, e i big che invece arriveranno a metà mese, dopo le vacanze e gli impegni in nazionale. Per Manolas occorrerà attendere la prossima settimana, quando avrà finito le vacanze. Idem per Meret, Koulibaly, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik e Insigne. Il capitano ha lanciato l’app a lui dedicata, per cui, scrive Repubblica ...

Calciomercato Napoli - Icardi nei pensieri : scambio con Insigne? : Il Napoli è tornato forte su Mauro Icardi: pronti 60 milioni per l’Inter che ha chiesto informazioni su Lorenzo Insigne. scambio possibile.“powered by Goal”Che Mauro Icardi sia stato in passato un obiettivo del Napoli è noto a tutti: Aurelio De Laurentiis ci provò offrendo addirittura un ruolo in un film alla consorte Wanda Nara, senza ottenere il sì della coppia che preferì rimanere a Milano.Quelli, però, erano altri tempi: ...

CorSport : Il Napoli pensa allo scambio Icardi-Insigne : C’è un sogno argentino che riempie le ultime giornate: Mauro Icardi. Al Napoli piace da tanto, scrive il Corriere dello Sport. Nel 2013 lo sfiorò, come aveva già fatto qualche stagione prima, poi dovette fare un passo indietro. Maurito è in centravanti che, almeno nei pensieri, non tramonta mai. Inseguito silenziosamente e strategicamente, che De Laurentiis avrebbe preso da tanto tempo. Adesso il Napoli “osserva, ascolta, sonda, rimane lì ...

SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi : contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto : SKY – Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Novità in uscita. Il punto Il Napoli non aspetta solo Icardi: contatti avviati per altro obiettivo. Grandi manovre in casa azzurra per cercare di dare a Carlo Ancelotti innesti di grande qualità. Il Napoli segue Icardi, ma nel frattempo sonda altre piste per non restare spiazzati qualora le concorrenti dovessero avere la meglio sull’ attaccante ...

Gazzetta : Icardi-Napoli - De Laurentiis ha pronto un assegno di 60 milioni per l’Inter : Napoli e Juve è sempre più scontro. Nonostante il campionato non sia ancora iniziato, i due club hanno iniziato a darsi battaglia sul terreno del mercato. In casa azzurra l’idea di poter trattare Icardi ha preso il sopravvento sulle strategie di mercato che sta adottando Aurelio De Laurentiis secondo la Gazzetta dello Sport che prospetta una battaglia tra Juve e Napoli per l’argentino. Il Napoli è partito in ritardo nella corsa, una ...

Pedullà : “Il Napoli si è mosso per Icardi proponendo un ingaggio irrinunciabile a Wanda Nara” : Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli, sul calciomercato a “Sportitalia mercato” riguardo la situazione di Icardi conteso tra Juve e Napoli: “Per la Juve Icardi è una situazione da seguire con grande attenzione. La Juventus si è mossa con largo anticipo con l’entourage del calciatore per poterlo portare a Torino“. Il Napoli anche si è mosso per Icardi e ha proposto ...

Hugo Maradona : “Diego avrà per sempre Napoli nel cuore - ecco il pensiero di mio fratello su Icardi” : Hugo Maradona, fratello di Diego Armando è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il possibile matrimonio tra Mauro Icardi e il Napoli. Le sue parole : “Diego è arrivato a Napoli ormai trentacinque anni fa, fu una giornata speciale che segnò l’inizio dell’infinito amore tra lui e il popolo partenopeo. Fu un giorno che nessun tifoso napoletano potrà mai dimenticare. Icardi-Napoli? I problemi che ...

Per le scommesse le quote di Icardi al Napoli scendono : scommesse, Icardi verso la Juve ma il Napoli avanza nelle quote Milano, 5 lug. (LaPresse) – L’agenzia di stampa La Presse ha lanciato un comunicato in cui parla del futuro di Mauro Icardi. L’Inter in attesa du capire se riuscirà a portare a casa Lukaku e Dzeko, ha una sola certezza, quella che Mauro non ci sarà nella prossima stagione. Il neo allenatore nerazzurro Antonio Conte è stato chiaro fin dal primo minuto, quando ...

Zazzaroni : “Solo il Napoli ha fatto un’offerta a Icardi” : Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dare le ultime novità sul futuro di Mauro Icardi “C’è una presenza del Napoli sicura sul calciatore e la tematica può andare da 2 settimane ad un mese. La proposta è stata già fatta ad Icardi e finché il Napoli resta senza attaccante e Icardi all’Inter, la trattativa può sbloccarsi. Anche alla Juve piace, ma non è un ostacolo perché tra ...