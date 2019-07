Anagrafe vaccini,no obbligo certificati

Non è necessaria la "corsa al certificato" per iscrivere i bambini a scuola. L'vaccinale, attivata dal ministero della Salute, evita ai genitori l'di presentare la certificazione delle vaccinazioni entro il 10 luglio, come prevedva il decreto Lorenzin ancora in vigore. Il sistema è del tutto automatizzato e sono le Asl a comunicare i dati alle scuole. Le irregolarità sono già state comunicate ai dirigenti scolastici, che entro il 10 luglio devono chiedere ai genitori i documenti mancanti.(Di sabato 6 luglio 2019)