Saldi | i consigli per evitare fregature e spendere bene 

Saldi estivi - attenzione alle fregature : ecco i consigli “anti-bidone” per i consumatori : Le associazioni dei consumatori hanno fornito anche quest’anno il consueto vademecum per chi acquista a saldo. ecco le semplici regole per fare buoni acquisti, i consigli “anti-bidone” dell’Unione Nazionale consumatori: 1) Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino. Non e’ vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante e’ obbligato a sostituire ...