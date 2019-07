Libia | Italia in disparte | la Russia consolida l' influenza

Libia - Putin : “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco. Nato ha distrutto la stabilità - ora intervenga” : “In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna far sì che sia stabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese”. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice insieme al premier Giuseppe Conte, ha parlato della crisi libica. “Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato”, ha ...

GUERRA IN Libia/ Micalessin : una bomba sulla politica migratoria dell'Italia : GUERRA in LIBIA. L'aviazione del generale Haftar ha colpito per sbaglio un centro migranti causando la morte di moltissimi civili.

Italia-Libia - bocciata linea Minniti. Pd evita spaccatura in Aula : Un compromesso tra le varie anime del partito, che scongiura una plateale frattura in Aula. Il capogruppo del Pd Graziano Delrio, al termine della riunione dei deputati sulla Libia, e' riuscito a salvaguardare l'unita' dei parlamentari Dem, facendo approvare all'unanimita' un documento in cui si annuncia la decisione di non partecipare al voto, quando le aule della Camera e del Senato passeranno ad esaminare l'accordo di collaborazione tra ...

Migranti - 120 persone alla deriva. Alarm Phone : «Avvertita Italia e Libia - non abbiamo risposte da ore» : Migranti, imbarcazione con 120 persone a bordo alla deriva davanti alle coste della Libia. Alarm Phone: «Avvertita Italia e Libia, non abbiamo risposte da ore». «L'Alarm...

Migranti - l'Ue : "Mai in Libia"Italia costretta all'accoglienza : "I Migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro". L'Ue costringe l'Italia all'accoglienza e cancella le politiche sulla Libia Segui su affaritaliani.it

Sea Watch - per Salvini la Libia è un posto sicuro. Ma lo sconsiglia agli italiani : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini – leader leghista nonché (vice)premier – sostiene che la Libia è un posto sicuro per i migranti. Così ha “ordinato” alla nave Sea Watch 3, che l’altro ieri ne aveva soccorsi 52 in mare, di riportare tutti in quel Paese. Ovviamente la nave non lo farà. “Se la nave illegale Ong disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente”, ha scritto Salvini su ...

Libia - al-Sarraj a SkyTg24 : “Haftar ha fallito - ma c’è bisogno dell’Italia. Rischi? Migrazione e infiltrazioni terroristiche” : Fayez al-Serraj torna a parlare e a chiedere appoggio a Italia e Unione europea paventando un nuovo aumento delle partenze di migranti dalle coste libiche con il rischio di infiltrazioni terroristiche, visto che “l’Isis sta crescendo nel nostro Paese”. In un’intervista rilasciata a SkyTg24 Mondo, il premier del cosiddetto Governo di Accordo Nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite fa la voce grossa prevedendo una sconfitta ...

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

149 richiedenti asilo sono stati trasferiti dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario dell’ONU : 149 fra rifugiati e richiedenti asilo sono stati trasferiti oggi dalla Libia all’Italia nell’ambito di un corridoio umanitario organizzato dall’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati. Le persone arrivate in Italia provengono da Eritrea, Somalia, Sudan ed Etiopia: più di un

Migranti - la Marina italiana soccorre barcone con 90 disperati in Libia. Aiuti - accuse e morti - cosa non torna : La nave della Marina militare italiana Cigala Fulgosi è intervenuta in soccorso dei Migranti a bordo del gommone che da mercoledì si trova in difficoltà al largo della Libia, nelle acque tra Tunisia e Malta. L'allarme è stato raccolto direttamente dai naufraghi da Alarm Phone, il servizio che assist

Migranti - bambina di 5 anni morta su gommone al largo della Libia : 90 a bordo - nave italiana in soccorso : Una bambina di 5 anni sarebbe morta a bordo del gommone che da ieri mattina è alla deriva al largo della Libia senza che nessuna imbarcazione sia intervenuta in suo soccorso. È quanto...

Migranti - "barcone con 90 persone al largo della Libia - bimba morta". Alarm Phone accusa la Marina italiana : Un barcone con 90 Migranti a bordo in difficoltà nelle acque tra Libia, Malta e Tunisia e una bambina di 5 anni sarebbe morta. È Alarm Phone a comunicare su Twitter di essere stato contattato ieri sera dall'imbarcazione, riferendo che chi è a bordo ha visto vari velivoli e un elicottero militare nel

CAOS Libia/ "Italia incastrata nella guerra tra Qatar e gli altri paesi arabi" : Il presidente del consiglio Conte haincontrat il generale Haftar, che cosa ne sia emerso non è chiaro, ecco il quadro della situazione

Sea Watch soccorre 65 migranti al largo della Libia - Salvini : "Non si avvicini all'Italia" : Sea-Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a circa 60 chilometri dalle coste libiche. La Ong tedesca fa sapere di aver informato Italia, Libia, Malta e Olanda senza ricevere alcuna risposta. Immediata la replica del vicepremier Salvini: “Nave di Ong tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato una diffida ad avvicinarsi alle acque territoriali italiane. I nostri porti ...