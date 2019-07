optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) LaTV susembrava troppo bella per essere vera. All'indomani della clamorosa notizia, lanciata come speculazione, i fan del maghetto sono letteralmente impazziti all'idea di tornare a Hogwarts. Le voci di corridoio hanno raggiunto la., la casa di produzione del franchise, e J.K. Rowling, la scrittrice che ha creato l'opera originale, i quali hanno deciso di chiarire le cose.Secondo i rumours iniziali, gli studios erano già al lavoro sullaTV, che avrebbe dovuto raccontare la vita di alcuni studenti a Hogwarts, nuovi personaggi indipendenti dai protagonisti originali -, Ron, Hermione e tutti gli altri.Le speranze degli appassionati sono state così spezzate: laTV sunon si farà. Il sito americano Hypable la raggiunto i rappresentanti della Rowling, che ha confermato: "Non ci sono piani per trasformare le storie di ...

_diana87 : La serie TV su Harry Potter? Forse solo un sogno dei fan: parlano Warner Bros. e J.K. Rowling - OptiMagazine : La serie TV su #HarryPotter? Forse solo un sogno dei fan: parlano Warner Bros. e #JKRowling - _Delfo : Se avete letto la notizia e avete dubbi: no, nessuno sta sviluppando una serie tv su Harry Potter. E' una cazzata. #HarryPotterSerieTv -