Florijana Ismaili morta affogata nel lago di Como | il messaggio d’addio della fidanzata

Morte Florijana Ismaili - il doloroso saluto social della fidanzata : “ho il cuore lacerato - ecco cosa mi mancherà di te” : La fidanzata della giocatrice annegata nel Lago di Como le ha dedicato un post commovente sui social La notizia della Morte di Florijana Ismaili ha sconvolto il mondo del calcio, la giocatrice dello Young Boys è annegata sabato nel Lago di Como, anche se il suo corpo è stato rinvenuto solo martedì. Nella giornata di oggi sono attesi i risultati dell’autopsia, che dovranno accertare le cause del decesso, si parla di un probabile shock ...

Morte Florijana Ismaili - Infantino : “E’ un momento estremamente triste” : Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha espresso le sue più sentite condoglianze per la tragica Morte della nazionale svizzera Florijana Ismaili: “Questo è un momento estremamente triste per tutta la comunità calcistica, in particolare in un momento in cui siamo riuniti per la Coppa del Mondo femminile”, scrive Infantino su Twitter. Il corpo della calciatrice è stato ritrovato oggi dopo che era scomparso sabato nelle ...

Ritrovato nel lago di Como il corpo della giocatrice dello Young Boys - Florijana Ismaili : Le speranze sono finite. Il corpo di Florijana Ismaili è stato Ritrovato nel pomeriggio nel lago di Como. La notizia è stata riportata da alcuni organi di stampa svizzeri e confermata dalle autorità italiane. Il corpo della giocatrice della squadra femminile dello Young Boys è stato individuato ad una profondità di 204 metri di altezza. Florijana Ismaili si era tuffata sabato pomeriggio nelle acque della zona di Musso e non era più ...

Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili : la calciatrice dello Young Boys è annegata nel Lago di Como : Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice dello Young Boys scomparsa nelle acque del Lago di Como: la ragazza è stata ritrovata senza vita a 204 metri di profondità da un robot dei vigili del fuoco La vicenda di Florijana Ismaili è arrivata ad una conclusione. La calciatrice dello Young Boys, scomparsa sabato pomeriggio nelle acque del Lago di Como, dopo una gita in barca con gli amici, è stata ritrovata senza vita, annegata ...

Florijana Ismaili morta nel Lago Como/ Ritrovata calciatrice svizzera a 200m su fondo : Florijana Ismaili morta su Lago Como dopo tuffo da barca: Ritrovata la calciatrice della nazionale svizzera a 200 metri su fondale dopo 3 giorni di ricerche

Como - ritrovato il corpo della calciatrice svizzera Florijana Ismaili : La calciatrice era scomparsa nelle acque del lago, si era tuffata mentre si trovava in barca in compagnia di un'amica. È stato ritrovato il corpo senza vita di Florijana Ismaili, la calciatrice di origine svizzera scomparsa a Como sabato scorso. Era a circa 204 metri di profondità. Le ricerche, iniziate subito dopo la sua scomparsa, solo oggi pomeriggio, martedì 2 giugno, hanno portato a questa tragica conclusione. La 24enne sabato ...

Florijana Ismaili - trovato il corpo della calciatrice svizzera dispersa nel lago di Como : È stato ritrovato il corpo di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni dispersa nel lago di Como. Il cadavere è stato individuato in acqua a 204 metri di profondità....

Shock calcio femminile - ritrovato senza vita il corpo di Florijana Ismaili : Tutto il mondo del calcio femminile sotto Shock, nelle ultime ore è stato individuato a 204 metri di profondità nel lago di Como il corpo senza vita di Florijana Ismaili, la calciatrice svizzera di 24 anni che era scomparso dopo essersi tuffata per un bagno. Il corpo è stato ritrovato negli ultimi minuti dal robot dei vigili del fuoco che risultava all’opera da ieri mattina, riesce ad arrivare ad una profondità di 300 metri. La ...

Florijana Ismaili si tuffa nel Lago di Como e scompare. In corso le ricerche : Ore di apprensione nel mondo del calcio femminile per Florijana Ismaili, centrocampista del club svizzero Young Boys dispersa dopo un bagno nel Lago di Como. Lo riporta il Guardian.Nelle scorse ore, si era diffusa la notizia della scomparsa di una turista svizzera, che aveva affittato un gommone nella zona di Musso e dopo un tuffo non era più riemersa. Poi sono state rese note le generalità e si è scoperto che si trattava ...

Calcio femminile : Florijana Ismaili scomparsa nel Lago di Como : Una giornata di pace e tranquillità trasformatasi in tragedia. La calciatrice svizzera Florijana Ismaili, figura di riferimento della selezione elvetica ed avversaria più volte delle nostre azzurre con la maglia della propria compagine, è salita agli onori della cronaca per un episodio davvero drammatico a Musso (Italia). La 24enne, capitano dello Young Boys, stava trascorrendo un weekend di svago con un’amica in barca sul Lago di Como, in ...