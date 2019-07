Ecco le carte che ribaltano ​la decisione del giudice su Carola

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Ilnon ha riconosciuto la motovedetta della GdF come nave da guerra. Ma altre sentenze dicono il contrario Nell'ordinanza che ha liberatoRackete dagli arresti domiciliari c'è un punto, in particolare, che ha fatto infuriare il ministro Salvini. Ovvero ladi "assolvere" il capitano della Sea Watch 3 dall'accusa di aver speronato la motovedetta della Guardia di Finanza. Un verdetto contestato da diversi giuristi, come anticipato da Domenico Ferrara sul Giornale.it, e dagli stessi finanzieri che si sono scagliati contro la toga: "Chi viola la legge diventa un'eroina e chi difende la patria passa per delinquente". Secondo Alessandra Vella, "le unità navali della Guardia di Finanza sono considerate navi da guerra solo 'quando operano fuori dalle acque territoriali'". Quindi esclusivamente in alto mare. E visto che lo scontro tra la ...

fattoquotidiano : TOGHE SPORCHE Ecco le altre carte segrete - fattoquotidiano : SCANDALO CSM Ecco le carte che nessuno ha ancora letto LEGGI: - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio: Top Secret – Csm, ecco le carte che nessuno ha ancora letto -