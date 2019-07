(Di venerdì 5 luglio 2019) Incidenteallestita in un asilo nido estivo a Vigasio, in provincia di: un bambino di 3, per cause che sono ancora in via di accertamento, è finitovasca. Un elisoccorso del 118 lo sta trasferendo al pronto soccorso in codice rosso: le sue condizioni sono gravi. Indagano i carabinieri.