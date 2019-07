“Non puoi lottare contro chi è più forte” Gianluca Vialli | parole choc sul tumore

NBA – Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler : “Non puoi vestire la maglia n°3 nè usare il mio armadietto” : Dwyane Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler : la leggenda degli Heat gli proibisce di usare la sua maglia e il suo armadietto! Jimmy Butler ha deciso di lasciare i Sixers e provare una nuova avventura in quel di Miami . L’ex stella di Philadelphia, nonostante l’ottima stagione pasata nella ‘Città dell’amore fraterno’, ha preferito cambiare aria, accordandosi per un quadriennale da 142 milioni di dollari. Butler sarà la stella della ...

L’aut aut di Toti : ripartire da primarie o strade si separano. Gelmini : “Non puoi imporre ricette” : "Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una volta, a mettere i gazebo nelle piazze e far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa ripartire. Chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti. Chi pensa che questo non sia possibile, lo dica subito perche' io penso che le strade si separeranno". Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovanni ...