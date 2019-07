India | uomo dato per morto si risveglia | lo stupore dei parenti

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019)inper un episodio insolito, un ventenne si èto poco prima del suo funerale. Il protagonista della vicenda è il ventenne Mohammad Furqan, trasportato nel locale nosocomio dopo un incidente stradale. Il personale sanitario aveva riferito aidi Mohammad che per il loro congiunto non c'era più nulla da fare. Furqan, a distanza di qualche giorno dall'incidente stradale, era stato dichiaratodai medici. I familiari del ventenne, allora, avevano iniziato a predisporre ogni dettaglio per il funerale. L'incidente, come riporta Il Messaggero, è avvenuto lo scorso 21 giugno sulla Sultanpur Road. L'era stato immediatamente condotto presso un'infermeria privata di Lucknow....

