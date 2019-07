Il villaggio Lurelin di The Legend of Zelda | Breath of the Wild è molto simile all' Isola

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Senza dubbio Theofof theha ottenuto un successo clamoroso e pur essendo stato pubblicato circa due anni fa, il titolo Nintendo continua ad essereattuale.Alcuni utenti hanno infatti notato che la conformazione deldipresenta molte similitudini con l'Primula presente in Theof: The Wind Waker. Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video (che potete trovare di seguito) in cui vengono elencati tutti i punti in comune che emergono esplorando le due aree. Per quanto tutto questo potrebbe essere una semplice coincidenza, è probabile che il team di sviluppo abbia voluto rendere omaggio ai colleghi che molti anni fa hanno realizzato il primo capitolo della serie per il GameCube."Nessun regno. Nessun ricordo. Dopo un sonno durato 100 anni, Link si sveglia da solo in un mondo che non ricorda più. Adesso, l'eroe ...

