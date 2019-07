Gela : Eni - 'bioraffineria in fase di avviamento' (2) : (AdnKronos) - Il processo di conversione da raffineria tradizionale a bioraffineria è iniziato nell’ aprile del 2016 e il suo completamento è previsto entro il 2019 con la realizzazione dell’impianto 'Biomass Treatment Unit' per il trattamento di oli vegetali grezzi e soprattutto di materie prime di

Gela : vertice tra governo e Eni a Palazzo d'Orleans : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - vertice a Palazzo d'Orleans, a Palermo, sull'avanzamento del piano di riconversione e risanamento ambientale dell'area di Gela. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha incontrato una delegazione dell’Eni guidata dal responsabile per le Relazioni istituz

U&D - la Mennoia dopo gli addii tra Giulia-Manuel e Alessio-AnGela : 'Venite a raccontare' : Le rotture precoci tra Angela Nasti e Alessio Campoli e tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, hanno spinto alcuni fan di Uomini e Donne a "ribellarsi" sui social network: alla redattrice Raffaella Mennoia, infatti, in tanti hanno chiesto di invitare in studio entrambe le ex coppie per provare a fare chiarezza. La collaboratrice di Maria De Filippi, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tutti i protagonisti di queste brevi storie ...

Gelatino alla stracciatella di nocciole - richiamo da Lidl : possibile presenza di allergeni : Lidl ha provveduto al richiamo di un lotto di Gelatino alla stracciatella di nocciole a marchio Italiamo per tracce di mandorle non dichiarate in etichetta. Ai soggetti allergici alla frutta a guscio si consiglia di non consumare il prodotto o di riportarlo al punto vendita in caso di acquisto già avvenuto.Continua a leggere

Le radici profonde non Gelano mai! Forza Nuova diffonde un manifesto con Benito Mussolini : Forza Nuova ha diffuso dei manifesti che ritraggono Benito Mussolini con sotto scritto "le radici profonde non gelano mai", il duce, ritratto in bianco e nero, con la sigaretta in bocca e il vestito elegante, viene utilizzato per sponsorizzare la campagna di Forza Nuova in Calabria per il tesseramento del 2019. Il partito politico fondato da Fiore, diffondendo questi manifesti, ha deciso di rivendicare pubblicamente le sue radici, generando ...

Riscaldamento globale : dal ghiaccio Artico sconGelato affiorano antrace e altri veleni : Tra le conseguenze del Riscaldamento globale vi è lo scongelamento dei ghiacci artici dell’Artico, un processo che potrebbe implicare il rilascio di sostanze tossiche ed inquinanti, contenute nei fossili risalenti all’era del Pleistocene: è quanto emerge da una ricerca di Sue Natali, membro del Woods Hole Research Center nel Massachusetts, che ha studiato gli effetti dello scongelamento del permafrost, il suolo tipico delle regioni ...

Vieni da Me - Piero AnGela racconta come vorrebbe morire : Caterina Balivo si commuove : Ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me, Piero Angela ha commosso il pubblico in studio e Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha chiesto ad Angela quale regalo avrebbe voluto per i suoi 90 anni. E la risposta è stata una di quelle che non si dimenticano facilmente: “Per chi fa questo mestiere e lo ama come lo amo io, forse il miglior augurio è poterlo continuare a fare, come Moliere che è morto sulla ...

Vieni da me - lo strazio di Piero AnGela : "Come vorrei morire". Caterina Balivo in lacrime : A di Vieni da Me Piero Angela ha a lungo raccontato la sua vita e le sue esperienze a Caterina Balivo. Sul figlio Alberto, pure lui divulgatore in Rai, papà Piero ha detto: “Lui è un biologo, è sempre stato un appassionato. Infatti ha fatto scienze naturali. Ha fatto il ricercatore, ha studiato in

Caterina Balivo chiude i battenti - Piero AnGela emoziona a Vieni da Me : Caterina Balivo conclude Vieni da Me con Piero Angela. Un ospite di eccezione chiude dunque i battenti di una trasmissione che la presentatrice napoletana ha trasformato in un enorme successo. Per il gran finale la Balivo si presenta in studio con un mini dress d’oro scintillante e il tanto criticato cerchietto alto che però ora pare sia diventato un must. Piero Angela, classe 1928, il prossimo 26 giugno ritorna in tv con una nuova ...

Piero AnGela a Vieni da me : Caterina Balivo scoppia a piangere : Vieni da me, Caterina Balivo in lacrime per Piero Angela: “Non lo vorremmo mai…” È stato ospite dell’ultima puntata di questa prima edizione di Vieni da me il grande Piero Angela, che ha parlato della sua vita, dell’amore smisurato per sua moglie e della sua straordinaria carriera da divulgatore scientifico che lo hanno fatto amare al pubblico televisivo. Verso la fine dell’intervista, però, Caterina Balivo ...

Conti - Venier e Alberto AnGela i volti amati che restano in Rai - : Laura Rio Il primo canale non verrà spazzato via dai sovranisti Fazio su Raidue si troverà in compagnia di Cracco Sì, è vero, in autunno la tv di Stato (con anticipo estivo a partire da lunedì) avrà un'impronta sovranista e populista. In consonanza con il voto elettorale. E alcuni programmi avranno un chiaro indirizzo che verrà garantito da alcuni nomi importati da viale Mazzini. Però, dai, non dimentichiamoci che la Rai è una grande ...

Legittima difesa - il sottosegretario Nicola Molteni Gela il tabaccaio di Ivrea : "Se ha sparato alle spalle..." : Si complica la posizione del tabaccaio di Pavone Canavese, alle porte di Ivrea, che ha sparato a un ladro entrato nel suo negozio di notte, uccidendolo. L'autopsia ha rilevato come il colpo di fucile sia partito dall'alto (dall'abitazione del tabaccaio) e abbia colpito alle spalle il ladro, mentre s

U&D - AnGela e Alessio si 'separano' dopo il sì : lei farà un viaggio con i genitori : Sono passati pochi giorni da quando sono andate in onda le scelte finali dei tronisti di Uomini e donne su Canale 5 e in molti si chiedono come stiano procedendo le nuove storie d'amore che sono nate in trasmissione. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Angela e Alessio, tra le più amate e al tempo stesso tra le più seguite sui social. dopo aver coronato il loro sogno d'amore, Angela e Alessio hanno trascorso un po' di tempo ...

La Whirlpool Gela Di Maio : la fabbrica di Napoli non è più sostenibile : Otto milioni di euro di incentivi che lo Stato sta per concedere al gruppo Whirlpool e che potrebbe riprendersi se la multinazionale decidesse di abbandonare o chiudere lo stabilimento di...