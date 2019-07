Renault Captur | la seconda genererazione è in rampa di lancio Sarà anche ibrida plug-in

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Squadra che vince non si cambia: e con 1,2 milioni di unità vendute dal 2013, laha vinto davvero tanto a livello commerciale. Per questo, come successo per la nuova Clio, lagenerazione del crossover francese di taglia urbana sposa la causa stilistica della continuità. Una scelta strategica quasi opposta a quella dei rivali di Peugeot, che hanno puntato su una 2008 – principale concorrente dellacon passaporto transalpino – quasi rivoluzionata rispetto alla versione uscente. Peugeot 2008, è nuova da cima a fondo. Ed è100% elettrica – FOTO Le due auto, però, hanno una caratteristica in comune: le dimensioni esterne aumentate. Infatti, laè cresciuta di 11 centimetri in lunghezza (9la 2008 addirittura di 14), per 4,23 metri totali, mentre il passo tocca quota ...

