L’autografo che salvò Zola dal rapimento

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Gianfranconon l’ha mai saputo, ma stava per essere rapito. Lo racconta oggi il Corriere della Sera, che riporta le rivelazioni di Fabrizio Maiello, ex calciatore con connivenze malavitose con le bande della Comasina e della Magliana. “Lo stavamo seguendo con due macchine per speronarlo in strada e farlo salire su un’altra vettura. Poi si fermò al distributore di benzina e quando lo stavamo aspettando si girò verso di noi per chiederci se volessimo un autografo. Io gli passai la mia carta d’identità e lui la firmò. Ma in quel momento pensai: “Cosa stiamo facendo?”. E abbiamo lasciato stare”. Il fatto sarebbe accaduto nel 1994, quandogiocava nel Parma. Non si sa ancora quanto sia attendibile il racconto. Non ci sono indagini di magistratura né di polizia, racconta il quotidiano ecerto non può ricordare le migliaia di volte in cui ha rilasciato autografi ...

