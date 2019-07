Giulia De Lellis | che porta il sole nella vita di Andrea Iannone

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)DeDeDeDeDeIl pilota e l’influencer. Sul podio dei nuovi amori dell’estate 2019 ci sonoDe. Ventinove anni lui, ventitrè lei, stanno insieme da circa un mese. E non si nascondono più: la relazione l’hanno ufficializzata con una vacanza insieme – tra tuffi in piscina e gite in barca – in Sardegna. E adesso la raccontano ai ritmi dei social. Sul profilo dell’ex concorrente del Gf Vip e prima ancora corteggiatrice di Uomini e Donne, spicca una dedica, didascalia di una foto a due.cita lo spagnolo Carlos Ruiz Zafón: «E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice». Il motocilista risponde subito: «Hai la capacità dire il...

trash_italiano : Bellissima Giulia De Lellis - rebeccakvitova : @seandobrev se domani giulia de lellis dice che è stitica rimane in tendenza per settimane - artvklaus : RT @Sarinski_: Ho appena visto Giulia De Lellis salire su una berlina targa svizzera in via Fabio Filzi, devo dire è bellissima -