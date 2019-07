Calabria | tre arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso | anche dirigente del

Reggio Calabria : incidente mortale alla stazione - potrebbe trattarsi di suicidio : Una tragedia si è verificata questa mattina, alle prime luci dell’alba a Reggio Calabria, dove un uomo sarebbe stato travolto da un vagone ferroviario nel passaggio a livello della stazione secondaria della città denominata Ex Omeca. Non si esclude alcuna ipotesi inclusa quella del suicidio. Sul luogo della tragedia è nell'immediato intervenuto il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria che ha avviato lo svolgimento di tutti gli ...

Calabria - l’allarme Arpacal : la plastica invade i nostri mari e le nostre spiagge [GALLERY] : L’invasione della plastica nei mari e sulle spiagge non è un problema lontano dalle nostre routine locali quotidiane. Anche in Calabria, lo Jonio ed il Tirreno sono stati negli ultimi anni oggetto di questa progressiva invasione di spazzatura che, oltre a deturpare le bellezze marine e delle spiagge, mette in pericolo la loro biodiversità. E’ il grido d’allarme lanciato nel corso del workshop #IoSonoMare che si è tenuto ieri a Catanzaro e ...

Reggio Calabria : donna salvata dai Vigili del Fuoco mentre si getta nel vuoto : Nel tardo pomeriggio della giornata di ieri, a Reggio Calabria la squadra dei Vigili del Fuoco in collaborazione con i carabinieri e gli agenti delle Forze dell’ordine è riuscita ad evitare il peggio salvando una donna che aveva manifestato l’intenzione di lanciarsi nel vuoto. La donna, residente nel pieno centro cittadino, voleva suicidarsi gettandosi dalla finestra della sua abitazione sita al secondo piano. La squadra dei Vigili del Fuoco di ...

Calabria.Scontro auto-camion - tre morti : 13.25 Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla trasversale delle Serre nel territorio di Spadola, in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto sulla quale viaggiavano le vittime, tutte di Soriano, di età compresa tra i 19 e 23 anni, e un autocarro. Una quarta persona che era nella vettura è rimasta ferita ed è attualmente ricoverata con diverse fratture all'ospedale di ...

Calabria - tragico schianto all'alba nel Vibonese : sono morti tre ragazzi : all'alba di oggi, 23 giugno, un tragico incidente stradale in Calabria, nel Vibonese, ha causato il decesso di tre ragazzi di cui al momento non sono state fornite le generalità. Un quarto giovane, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso dal personale del 118 che, con l'ausilio dell'elisoccorso, ha provveduto a trasportarlo d'urgenza in ospedale. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine ...

Balneazione 2019 - Calabria : un punto non conforme a Trebisacce e due a Villapiana : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Trebisacce e Villapiana, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di Balneazione. Per Trebisacce, risultato non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 520 (valore limite 200), il punto “Campo Sportivo”. Per Villapiana, risultati non conforme, con il valore di Enterococchi intestinali pari a 240 (valore limite 200), ...

Tragedia in Calabria - 17enne travolto da un'autovettura mentre attraversa la strada : Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un'autovettura in Calabria, precisamante ad Acquappesa, in provincia di Cosenza, mentre stava attraversando la strada per andare ad un festa di compleanno di un amico. L'auto lo ha colpito in pieno facendolo sbalzare a diversi metri di distanza dall'impatto. Sul posto si sono recati in modo celere i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane e successivamente l'hanno trasferito in ...

Reggio Calabria - emessi tre provvedimenti di Daspo : Il Questore di Reggio Calabria mantiene alta l’attenzione rispetto alla necessità di assicurare che durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia assicurato il rispetto e la correttezza dei comportamenti di tutti i partecipanti. Dura è stata la risposta ai disordini occorsi durante l’incontro di Calcio a Cinque disputato il 18.03.19 tra la squadra “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” e quella della “Xenium”, valevole per il ...

Acli Terra Calabria rilancia i Distretti del Cibo : Acli Terra Calabria è impegnata su tutto il territorio regionale per rilanciare la cultura e la nascita dei Distretti del

Calabria - tre speleologi bloccati in una grotta : Calabria, tre speleologi bloccati in una grotta Uscita bloccata dopo un'ondata di piena improvvisa nell'Abisso del Bifurto, nel Cosentino. Una quarta persona è riuscita a uscire. A dare l'allarme un quinto membro del gruppo che non è rimasto intrappolato. I tre stanno bene, Soccorso alpino e speleologico sul ...

La buona sanità : paziente salvato grazie alla collaborazione fra tre ospedali di Calabria e Piemonte : L’Azienda ospedaliera di Cosenza, il Mater Domini di Catanzaro e l’Azienda ospedaliera Molinette di Torino hanno lavorato in sinergia per consentire ad un paziente di 59 anni di risolvere una patologia clinica complessa e grave. Lo comunica l’Azienda ospedaliera di Cosenza. “Il paziente proveniente dalla provincia di Vibo Valentia – si legge in una nota – affetto da cirrosi epatica grave (presentava liquido ...

Tragico incidente in Calabria - 29enne muore mentre va a fare lo scrutatore : Poche ore fa un grave incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un giovane di soli 29 anni. Il ragazzo, dalle prime notizie, sembra che stesse andando a fare lo scrutatore presso un seggio elettorale quando avrebbe perso il controllo dell'autovettura su cui stava viaggiando, andandosi a schiantare contro il guard-rail posto al limite della carreggiata. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. È ...

Ambiente : iniziativa #PlasticFreeGc a Reggio Calabria - centinaia di studenti all’Arena dello Stretto : centinaia di giovani allievi degli istituti superiori reggini hanno affollato l’Arena dello Stretto a conclusione dell’iniziativa #PlasticFreeGc, fortemente voluta anche a Reggio Calabria dalla Capitaneria di Porto reggina e sposata pienamente dalla Città metropolitana, che ha concesso il patrocinio – insieme al Comune di Reggio Calabria – alla manifestazione, e ha fornito 600 borracce in materiale non plastico. In sette differenti spiagge, da ...

Tangenti - Travaglio : “Milano e Calabria? Foto della emergenza italiana : non migranti e altre scemenze ma corruzione” : “Da due indagini, una al Nord, nella cosiddetta e presunta capitale morale d’Italia, e un’altra nella regione italiana forse più disastrata, e cioè la Calabria, abbiamo avuto una Fotografia della vera emergenza italiana: non gli immigrati e altre scemenze, ma la corruzione della classe politica-imprenditoriale più malfamata d’Europa“. Così, a Dimartedì (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...