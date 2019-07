Bombardato in Libia un centro di detenzione di migranti | decine di morti

Libia - Bombardato centro di detenzione per migranti : 40 morti e oltre 80 feriti : ...

Libia - Bombardato centro di detenzione migranti : almeno 40 morti e 80 feriti : almeno 40 persone sono morte e altre 80 ferite nel bombardamento aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti in Libia, a Tajoura, nella periferia orientale della capitale Tripoli. Le vittime sono per lo più migranti africani e, secondo il portavoce governativo Osama Ali, “questa è una valutazione preliminare e il bilancio potrebbe aumentare”: secondo un testimone infatti, nell’hangar bombardato erano rinchiuse ...