Temptation | Teresa parla del contratto dei tentatori | ' Non sono manovrati’

Temptation Island - Teresa Langella : "I tentatori non sono manovrati" : Teresa Langella, intervistata, dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, ha rivelato aspetti inediti della propria partecipazione, lo scorso anno, a 'Temptation Island'. La giovane cantante napoletana si era avvicinata ad Andrea Celentano ma aveva adocchiata l'attuale fidanzato Andrea Dal Corso, sceso, per lei, durante il trono ad Uomini e Donne: Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati. I ...

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivranno - l’aneddoto : “Quel primo sguardo a Temptation Island” : La coppia uscita da Uomini e Donne annuncia l'intenzione di andare a vivere insieme dopo l'estate e svela un aneddoto risalente alla partecipazione a Temptation Island 2018, quando ci fu il primo incontro. Inevitabile pensare a una loro partecipazione alla versione vip del reality dei sentimenti.Continua a leggere