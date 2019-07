Samsung l’ha ammesso | il Galaxy Fold è stato annunciato prima che fosse pronto

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019)è stata troppo frettolosa nell’annunciare il, il primo smartphone pieghevole della storia, che avrebbe dovuto essere prenotabile in Europa a partire dal 26 marzo. I problemi di rotture allo schermo che si sono verificati con le poche unità distribuite in aprile alla stampa hanno fatto sospendere la commercializzazione a data da definire, e tuttora non ci sono aggiornamenti al riguardo. Gli smartphone pieghevoli saranno prodotti di nicchia fino al 2023, richiedono troppi compromessi La novità è che l’amministratore delegato di, Dj Koh, ha apertamentealla stampa: “L’ho spintoche”. Non è difficile capire che la decisione fu dettata dall’agguerrita concorrenza che caratterizza un mercato, quello degli smartphone, in cui arrivare per primi può fare ...

