PS Now | l' aggiornamento di luglio vede l' arrivo di Vampyr | Rocket League e molti altri

(Di martedì 2 luglio 2019) Tramite un comunicato sul suo PlayStation Blog, Sony ha annunciato i nuovi titoli PS Now disponibili con l'di. Di seguito trovate una pratica lista con tutte le novità:Giusto in tempo per l'estate arriva il titolo multigiocatore, l'acrobatico gioco in arena basato sulle leggi della fisica e amato da tutti! Scaricalo oggi per buttarti nella mischia e dai un'occhiata all'evento di gioco Radical Summer in corso proprio ora, contenente oggetti gratuiti, nuovi DLC premium su licenza, modalità di gioco a tempo e tanto altro ancora. Festeggia la gloria degli anni 80 con questo evento estivo limitato, in scadenza il 12 agosto. E con il tuo abbonamento PlayStation Now, puoi giocare online a, che tu abbia o meno l'abbonamento PlayStation Plus.Leggi altro...

