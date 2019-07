Previsioni astrologiche del 3 luglio | relax per Gemelli | nuovi hobby per i nati dei Pesci

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Domani, mercoledì 32019 troviamo la Luna, il Nodo Lunare ed il Sole nei gradi del Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno in. Urano proseguirà il suo moto in Toro. Di seguito leper i 12 segni zodiacali.per iAriete: bellicosi. In questa giornata viste le dissonanze planetarie 'ingigantite' da Marte nel loro elemento Fuoco idel segno potrebbero risultare oltremodo nervosi ed inclini a furiose discussioni. Toro: confusi. Mercurio dissonante potrebbe appannare idee ed intenti deivi portandoli a commettere qualche errore, seppur veniale, in ambiente di lavoro. Con scaltrezza sistemeranno probabilmente in tempo i danni arrecati....

Acquafortis : Un saluto da caldissima Malta. Qui si suda solo a stare fermi. Nel frattempo spero che vi potete godere del nuovo v… - zazoomblog : Previsioni astrologiche del 1° luglio: lavori extra per Cancro Acquario brioso - #Previsioni #astrologiche #luglio… - quellabruna : @altemaree Non credo alle previsioni astrologiche ma mi appassionano il tema natale, le caratteristiche dei segni etc -