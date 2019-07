Milano | a Palazzo Pirelli mostra su Giovannino Guareschi e la Lombardia 2

Milano : a Palazzo Pirelli mostra su Giovannino Guareschi e la Lombardia : Milano, 2 lug. (AdnKronos) - Don Camillo e Peppone a Palazzo Pirelli. A conclusione dell’anno Guareschiano per i 50 anni dalla scomparsa dello scrittore avvenuta il 22 luglio 1968, la sede del Consiglio regionale della Lombardia ospita la mostra 'Il mio cuore è targato Mi', curata dall’associazione

Milano. Messa in sicurezza del palazzo in via Ucelli di Nemi : Lavori per la pulizia e la Messa in sicurezza dell’edificio pubblico di via Ucelli di Nemi in zona Ponte Lambro. Dopo

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (3) : (AdnKronos) - Alla mostra multimediale è collegata una caccia al tesoro alla scoperta dei luoghi leonardeschi, che si svolgerà il 29 giugno e che coinvolgerà oltre 1.000 persone divise in squadre di 10-15 elementi e che vedrà Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli tra i luoghi protagonisti. Le visite s

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia (2) : (AdnKronos) - Da luglio a settembre lo Spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra 'Genio & Impresa - Leonardo e Ludovico ieri e oggi', promossa da Assolombarda in collaborazione con Giunta e Consiglio Regionale della Lombardia, per celebrare la straordinaria capacità del nostro territ

Milano : domani aperture straordinarie Belvedere di Palazzo Lombardia : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Proseguono domani, domenica 16 giugno, le aperture straordinarie del Belvedere di Palazzo Lombardia, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. L'orario di accesso del pubblico, al 39° piano della sede regionale, è dalle 10 alle 18.

Milano. Palazzo Reale : bambini scoprono il meraviglioso mondo della natura : Prosegue la Sezione didattica di Palazzo Reale fino alla fine di giugno con tre appuntamenti speciali dedicati alle famiglie con

Garavaglia indagato da Corte Conti/ Guai Lega "Palazzo Milano venduto sottoprezzo" : Massimo Garavaglia indagato per danno erariale dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia: 'vendita Palazzo Beretta sottoprezzo', Guai per la Lega

Milano - procura contabile contesta danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...

2 giugno : a Milano Palazzo Marino aperto al pubblico : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - A Milano, in occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno, Palazzo Marino apre le porte ai visitatori. Dalle 10 alle 20, milanesi e turisti potranno accedere alle sale storiche e agli spazi istituzionali della ‘casa dei milanesi’. Le celebrazioni del 73esimo

Milano - sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO : Milano, sciame di 120mila api fugge dal tetto di Palazzo Marino. LE FOTO Gli insetti, scappati dall'alveare della sede del Comune per seguire l'ape Regina, sono arrivati fino a via Santa Margherita, nel pieno centro della città. Sono poi stati recuperati grazie all'intervento della polizia e di un ...

Milano. Oggi GiocaMi a Palazzo Marino : A partire dalle 10, nel cortile d’onore e nella Sala Alessi di Palazzo Marino, si terrà GiocaMi. Il Festival del

Guardiola è a Milano e si trova a Palazzo Parigi quartier generale di Paratici : Dopo l'addio di Massimiliano Allegri, la Juventus sta cercando un suo degno sostituto. I nomi al vaglio sono moltissimi e il sogno della dirigenza Campione d'Italia sarebbe Pep Guardiola. Il tecnico, però, dovrebbe restare al Manchester City anche la prossima stagione. La Juve vorrebbe comunque fare dei tentativi per provare a convincere Guardiola. L'allenatore ex Bayern oggi è a Milano per impegni personali ma la sua presenza in Italia ha ...

Milano - l'autogol dei collettivi : occupano il palazzo di Jacopo Fo : Cristina Verdi Il figlio di Dario Fo e Franca Rame spara a zero sugli antagonisti: "Strano fare antifascismo colpendo chi dai fascisti e dallo Stato ha subito ogni sorta di violenza e sopruso”. Ma il padre difendeva gli occupanti abusivi “Contro fascismo e capitalismo costruiamo comunità resistenti”. È il testo dello striscione appeso dal collettivo antifascista “Circolo dell’hotel” sul cancello di uno stabile di via Bordighera, ...

Milano Leonardo 500. Riparte a Palazzo Reale il ciclo Conversazioni d’arte : Riparte oggi, 16 maggio, a Palazzo Reale “Conversazioni d’arte”, il ciclo di sei incontri promosso dal Comune di Milano e