Mafia | arresti e maxi sequestro di beni a Palermo

Mafia - 25 arresti a Palermo/ Colpito clan Brancaccio di Cosa nostra : droga - pizzo e… : Mafia, 25 arresti a Palermo nelle scorse ore: Colpito il clan di Brancaccio di Cosa nostra: gravissime le accuse, ecco tutti i dettagli

Mafia clan Brancaccio - 25 arresti : 8.30 La polizia di Stato,su delega della Dda di Palermo,sta eseguendo 25 arresti tra affiliati e fiancheggiatori del mandamento mafioso di Brancaccio e della Famiglia di Corso dei Mille. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso,estorsione aggravata, incendio, trasferimento fraudolento di valori aggravato, autoriciclaggio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e contrabbando di tabacchi esteri. La ...

Mafia - duro colpo al clan di Brancaccio : più di venti arresti : È in corso, dall’alba di oggi, una vasta operazione antiMafia, eseguita dalla Polizia di Stato di Palermo che sta eseguendo, su delega della Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo che ha coordinato le indagini, una Ordinanza di applicazione della misura cautelare, a carico di oltre venti persone che dovranno rispondere, a diverso...

Catania - blitz antiMafia : 25 arresti : 7.43 I Carabinieri di Catania hanno arrestato 25 persone su richiesta della Direzione Distrettuale antimafia etnea,accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio di droga, con l'aggravante mafiosa. L'operazione è l'epilogo di un'idagine condotta dai carabinieri dal settembre 2017 al febbraio 2018 che ha consentito di definire struttura,posizioni di vertice e i ruoli dei membri affiliati al gruppo criminale attivo ...

Mafia - 7 arresti a Caltanissetta : sequestrati beni per 63 milioni : Sette persone sono state arrestate dalla polizia di Caltanissetta nell’ambito di un’operazione antiMafia che ha portato al sequestro di beni per 63 milioni di euro. Tra le accuse associazione mafiosa, concorso in corruzione e riciclaggio di capitali illeciti del clan Rinzivillo. Nell'indagine è coinvolto anche un funzionario di polizia che avrebbe agevolato gli indagati. (Lapresse) Redazione ?

Maxi operazione antiMafia in tutta Italia : oltre 100 gli arresti : Roma – “oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: e’ un colpo durissimo per l’Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell’Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pieta’. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l’Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...

Lecce - 30 arresti per Mafia : Trenta persone sono finite in manette dalle prime ore di oggi a Lecce nel corso di una importante operazione dei carabinieri finalizzata a decapitare un clan legato alla Sacra Corona Unita.19 persone sono finite in carcere, per altre 11 sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo agli indagati vanno da associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti a danneggiamento seguito da incendio, ma ...

Mafia - blitz nell'Agrigentino : 7 arresti : 7.30 I Carabinieri di Agrigento hanno fermato sette persone accusate di associazione mafiosa. In carcere sono finiti boss e gregari delle 'famiglie' di Licata e Campobello di Licata. Tra i fermati, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa,c'è anche un consigliere comunale di Licata. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo.Accertata un'estorsione per lavori edili in Germania,e riscontrato l'interesse dei mafiosi nel ...