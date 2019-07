Gruppo Cap inaugura il primo cantiere green a Magnago : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Sono iniziati oggi e proseguiranno fino alla fine di ottobre a Magnago, i lavori per il primo cantiere sostenibile di Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, affidati all’azienda Sia srl, all’interno dell’accordo quadro 2018/2

Parlamento Ue - Ciolos nuovo capoGruppo di Renew Europe. Il “Macron rumeno” a sostegno della “famiglia tradizionale” : Renew Europe, la nuova formazione liberale al Parlamento Ue nata dalla fusione di Alde e En Marche, ha eletto il suo nuovo capogruppo nella plenaria di Strasburgo. Si tratta dell’ex primo ministro rumeno ed ex commissario europeo per l’agricoltura, Dacian Ciolo?. “Congratulazioni al nostro nuovo leader”, ha annunciato il gruppo su Twitter, anche se all’interno della formazione sarebbero più di uno i membri perplessi ...

Il romeno Dacian Ciolos è il nuovo capoGruppo dei Liberali al Parlamento Europeo : È un ex primo ministro romeno che viene dal centrodestra, ma che da qualche mese era molto vicino a Macron

Gli enzimi capaci di convertire il Gruppo sanguigno da A a 0 (il donatore universale) : (immagine: Getty Images) Da A a 0, grazie a un batterio fecale. O, meglio, grazie a una coppia di suoi enzimi, che i ricercatori dell’Università della British Columbia hanno scoperto essere molto efficienti nel convertire l’antigene A presente sui globuli rossi dell’omonimo gruppo sanguigno in antigene H, tipico del gruppo 0. Secondo gli autori dell’articolo pubblicato su Nature microbiology, il nuovo sistema potrebbe costituire una soluzione ...

Uafa contatta i CapoGruppo di Camera e Senato : Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del nuovo registro degli agenti Coni e consequenziale cancellazione di tutti i precedenti procuratori sportivi. La Uafa, “Union Agent Football Association Deregulation”, nella giornata di ieri ha contattato i capigruppo di Camera e Senato chiedendo un’audizione ufficiale per trovare una soluzione immediata al problema. Lo scopo della Uafa è quello di ottenere una sanatoria o una proroga da parte ...

Radio Radicale - il 25% è del Gruppo Lillo a cui fanno capo i discount Md. Socio di maggioranza la Lista Marco Pannella : Il governo si è diviso ma alla fine Radio Radicale ha ottenuto per quest’anno un nuovo contributo da 3 milioni di euro. I deputati M5s parlano di “una pioggia di soldi pubblici ingiustificata” a favore dell’emittente che trasmette le sedute del Parlamento e raccoglie nel suo archivio, tra il resto, le registrazioni di udienze di processi, riunioni del Csm e della Corte costituzionale. Nei mesi scorsi Vito Crimi, sottosegretario M5S con ...

Lega - nasce la nuova famiglia europea sovranista : Identity Democracy. Marco Zanni sarà capoGruppo al Parlamento Ue : Si chiamerà Identity Democracy la nuova famiglia sovranista europea di cui farà parte anche la Lega. E alla guida del gruppo ci sarà proprio il Carroccio, visto che, secondo quanto si apprende da fonti interne al partito, il capogruppo sarà il neoeletto eurodeputato Marco Zanni. sarà lui a capo della quinta formazione politica europea e colui che in plenaria porterà le istanze di partiti nazionalisti come Rassemblement National di Marine Le Pen ...

FCA - Il capo delle vendite Usa denuncia il Gruppo : Reid Bigland, responsabile commerciale per gli Stati Uniti della Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato una denuncia contro il gruppo automobilistico per il trattamento ricevuto nel corso dell'indagine avviata dalle autorità federali statunitensi sul caso delle vendite gonfiate. Bigland, in particolare, ha accusato la FCA di averlo trasformato in un capro espiatorio per le pratiche commerciali al centro dell'indagine.Le accuse di vendetta ...

Tennis - Filippo Volandri : “Fognini è il capoGruppo di un movimento che sta bene. Il Roland Garros lo vince Nadal” : Dal campo da Tennis alla cabina di commento, la capacità di analisi di Filippo Volandri è rimasta sempre la stessa: intensa, cristallina. L’ex giocatore azzurro è stato intervistato da OA Sport, in occasione della presentazione dei palinsesti estivi di Sky Sport, alla vigilia della volata finale del Roland Garros, con un occhio particolare rivolto anche allo stato di salute del movimento nostrano. Filippo, abbiamo vissuto giornate ...

Coi guanti in lattice per bonificare l'ufficio occupato dal Pd : bufera sul capoGruppo Lega : Protagonista della vicenda è Dario Giagoni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale in Sardegna: non ha fatto una gran...

“Sono leghisti - non fascisti. Quei consensi vanno recuperati” - ci dice il capoGruppo del Pd a Torino : Roma. “Dire che i leghisti sono tutti dei fascisti è una narrazione strategicamente pericolosa”, spiega al Foglio Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd a Torino. “Quando un partito prende così tanti voti è sbagliato classificare quelli che l’hanno sostenuto come fascisti o razzisti. È un errore che la

M5s - il senatore Di Nicola si dimette da vicecapoGruppo : “Atto necessario per discutere democraticamente tra noi” : Primo Di Nicola ha presentato le dimissioni da vicepresidente del gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle al Senato. “E’ una decisione che ritengo necessaria”, ha scritto su Facebook il senatore e giornalista, “non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per ...

Fiorello : «Ricomincio le trattative con la Rai. Vorrei tornare - ma non al posto di Fazio. Notizie false dal Gruppo Gedi - che fa capo al PD» : Fiorello “Da domani ricomincio le trattative” con la Rai. Fiorello torna a farsi sentire in merito al proprio rientro sul servizio pubblico. Stavolta, però, con toni meno ironici rispetto ai giorni scorsi, quando aveva scherzato sui propri eventuali compensi (ipotizzati da La Stampa). Su Instagram, lo showman ha risposto a Repubblica, che oggi scrive: “Calo di ascolti, Fiorello rinuncia, Rai nel caos“. Replicando, ...