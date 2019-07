Umbrella istruisce l’utente sulla sicurezza fisica e digitale in ambienti a rischio

tuttoandroid

(Di lunedì 1 luglio 2019)è un'applicazione creata con il contributo di ONG, media, aiuti umanitari e comunità di tecnologie open source chel'utente in merito ai rischi. L'app è orientata agli utenti che operano insensibili come operatori umanitari, giornalisti, attivisti per i diritti umani e persone che viaggiano in aree ad alto. L'articolol’utenteinproviene da TuttoAndroid.