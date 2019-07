Stella Manente si scusa con i gay e poi minaccia di querele contro chi la offende

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ieri, modella, attrice ed influencer, è finita nell'occhio del ciclone per delle uscite infelicii partecipanti al Gay Pride di Milano, verso i quali ha pronunciato parole choc: "Sto perdendo il treno in mezzo a questa massa d'ignoranti, dovete andare tutti a morire. Perché non esiste più Hitler?" ha dichiarato la modella nelle sue Instagram Stories, successivamente rimosse dopo il clamore che hanno provocato. Questo però non è bastato e diversi follower e personaggi famosi, tra cui Cristiano Malgioglio, hanno puntato il ditol'influencer. Quest'ultima si èta, dicendo che non aveva assolutamente intenzione dire nessuno, e che vorrebbe prendere provvedimenti legalichi la sta insultando gravemente.: 'Mi tutelerò nelle sedi opportunechi mi diffama' Non è finita la polemica. Infatti, quest'ultima si è ...

