Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 in diretta e in replica

Il Gran Premio d’Olanda di MotoGP in diretta TV e in streaming : Il francese Quartararo parte in pole seguito da quattro spagnoli, gli italiani invece partono tutti indietro: i link per seguire la diretta, anche in chiaro

MotoGp - dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming : Si prospetta una domenica davvero intensa per gli appassionati di motori: la Formula Uno fa tappa in Austria dove Charles Leclerc partirà dalla pole position e proverà a insidiare lo strapotere della Mercedes, ma da non perdere anche l’appuntamento con la MotoGp, arrivata in Olanda, ad Assen, pista in grado di regalare emozioni e non […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Olanda in Tv e streaming è stato realizzato ...

Gran Premio d'Austria - tre posizioni di penalità in griglia per Hamilton : Lewis Hamilton penalizzato con tre posizioni nella griglia di partenza del Gran premio d'Austria. Il cinque volte campione del mondo della Merceds

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv : In Formula Uno la stagione prosegue a ritmo frenetico e si avvicina al giro di boa con la consapevolezza di come sia sempre più difficile riuscire a fermare lo strapotere Mercedes. La scuderia tedesca non ha finora sbagliato alcun appuntamento e sembra sempre più vicina a conquistare l’ennesimo titolo costruttori, classifica che domina ininterrottamente ormai […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio d’Austria in ...

Gran Premio d'Austria : Ferrari in pole position con Leclerc - Hamilton penalizzato - Vettel parte nono : Qualifiche agrodolci per la Ferrari al Gran Premio di Austria, sul Red Bull Ring dello Spielberg. Un fantastico Charles Leclerc conquista la pole position, mentre Sebastian Vettel sarà costretto a partire dalla nona posizione a causa di un guasto meccanico alla sua vettura. Con il tempo record di 1.

Quartararo in pole al Gran Premio d'Olanda : Fabio Quartararo ottiene la pole position del Gran Premio d'Olanda, ottava tappa del Mondiale di MotoGP in programma sul circuito di Assen

Gran Premio d'Austria : pole position di Leclerc : pole position per Charles Leclerc nel GP d'Austria. Il monegasco ha fermato il cronometro su 1'03"003, nuovo record del Red Bull Ring

Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di Formula 1, in programma domani al Red Bull Ring di Spielberg. Leclerc ha fatto registrare il miglior tempo delle qualifiche e il record della pista,

Vinales il migliore nelle libere del Gran Premio d'Olanda - Lorenzo si fa male : Maverick Vinales vola in pista, Jorge Lorenzo invece finisce per terra e si frattura la sesta vertebra lombare. Nel venerdì di

Formula 1 - Gran Premio d'Austria : come vederlo in Tv e in Streaming : Nono appuntamento con il Mondiale Formula 1. Scopriamo insieme tutti gli impegni di questo week - end a partire dalle prove libere, alla pole position e infine alla gara di domenica.

Moto GP - Gran Premio d'Olanda 2019 : come vederlo in Tv e in Streaming : Ottavo appuntamento con il Motomondiale 2019. Dall'Italia ai tulipani dell'Olanda per un'altra emozionante gara, sul prestigioso circuito di Assen.

Leclerc fa sognare nelle libere del Gran Premio d'Austria : Charles Leclerc firma il miglior tempo nella sessione pomeridiana di prove libere del Gran Premio d'Austria, una prestazione superiore

Con Arbre Magique vinci un Gran premio : Arbre Magique, storico brand specializzato nella profumazione per auto, allarga la Family Brand con Racing: la nuovissima linea di fragranze dedicata agli appassionati del mondo automobilistico e sportivo. Tre nuove referenze, tre profumazioni maschili perfette per gli amanti dei motori. Leather Seats, un’esperienza sensoriale unica e di pregio ideale per chi, durante i propri viaggi, […] L'articolo Con Arbre Magique vinci un gran premio ...

MotoGp - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...