F1 | più spazio alle battaglie e meno regole Ma occorre uniformità di giudizio

Viaggio alla scoperta del delta del fiume Lena - il più grande dell’Artide : FOTO dallo Spazio : La missione Copernicus Sentinel-1 ci porta sopra al delta del fiume Lena, il più grande delta dell’Artide. Con i suoi quasi 4.500 km, il Lena è uno dei fiumi più lunghi del mondo. Il fiume nasce da un piccolo lago di montagna nel sud della Russia e scorre verso nord prima di tuffarsi nel Mar Glaciale Artico, attraverso il Mare di Laptev. Il fiume è visibile nel colore giallo brillante, mentre si divide e si dirama in molti diversi canali ...

più elengate - spazioso e comodo : il nuovo Mercedes-Benz GLS - Classe S in versione SUV [GALLERY] : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più comfort, più spazio e più eleganza Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda, offrendo di più in tutti i sensi: più spazio, più comfort e più eleganza. La sua presenza imponente si deve innanzitutto alle dimensioni notevoli, che sono ulteriormente aumentate (lunghezza +77 mm, larghezza +22 mm). Il ...

Calcio : Luis Enrique non è più l’allenatore della Spagna - spazio al vice Robert Moreno : Notizia clamorosa dalla Spagna: il commissario tecnico Luis Enrique è stato sollevato dal suo ruolo. L’annuncio è arrivato proprio in queste ore, ad ufficializzarlo il presidente federale Luis Rubiales: “Vi preghiamo di rispettare la privacy di Luis Enrique. Da parte nostra gli trasmettiamo enorme affetto e che sappia che le porte per lui qui sono sempre aperte”. L’ex allenatore di Roma e Barcellona era stato assente per ...

Aerospazio : mini satelliti per informazioni sempre più precise [GALLERY] : informazioni satellitari sempre più precise e nuovi servizi di osservazione della Terra saranno presto disponibili, grazie a mini veicoli aerospaziali in materiale innovativo (meno di 500 chili di peso), dotati di sistemi propulsivi all’avanguardia che consentono di operare in orbite basse. È l’obiettivo del progetto “Close to the Earth” co-finanziato dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con oltre 9 milioni di euro[2], che ...

Aerospazio - il premier Conte svela a Parigi il nuovo “Falco Xplorer” : è il drone più grande mai realizzato da Leonardo : Prima mondiale per il nuovo Falco Xplorer, il drone più grande mai realizzato da Leonardo. Nel corso di un evento inaugurale al Salone dell’Aerospazio di Parigi, il gruppo dell’Aerospazio e difesa, ha presentato l’ultimo componente della famiglia di velivoli a pilotaggio remoto (Remotely Piloted Air System – Rpas) Falco. Al debutto erano presenti il premier, Giuseppe Conte, e i vertici di Leonardo, l’ad Alessandro ...

Sabina Guzzanti : "In tv più problematico imitare la De Filippi che Berlusconi. Non credo ci sia più spazio per me in tv" : Stasera in prime time su Rai 2 andrà in onda La trattativa, docu-film girato da Sabina Guzzanti sulla presunta trattativa Stato-mafia. Il lungometraggio, in Rai dopo cinque anni di battaglie legali, sarà preceduto da una introduzione di Andrea Montanari, che modererà anche il dibattito a seguire.Per l'occasione, Renato Franco del Corriere della Sera ha intervistato proprio la regista, che ha detto la sua sulla dichiarazione per la direttrice ...

Casini esorta Renzi e Calenda : "Al Centro spazio immenso - vale più del 10%" : C’è spazio al Centro per i moderati e Matteo Renzi può riempirlo. Questo il senso dell’intervista di Pier Ferdinando Casini al Messaggero, in cui chiede una reazione per “evitare che gli irresponsabili al Governo portino l’Italia verso la rovina e che l’ondata di demagogia e pressappochismo travolga tutto”.Per fare questo “noi dobbiamo coprire lo spazio immenso che si è creato al ...

Bmw Serie 1 - si cambia. più spazio con la trazione anteriore – FOTO : La terza generazione della Bmw Serie 1 è arrivata, forte di un abitacolo più spazioso che in passato: il che, però, ha reso necessaria la rinuncia al tratto più caratteristico del suo modello, la trazione posteriore. La nuova piattaforma FAAR, che ha fatto seguito alla Ukl2 e che vediamo già sulla Mini Countryman oltre che sull’ultima generazione della Bmw X1, ha infatti portato anche sulla nuova hatckback il motore piazzato ...

Motori – Nuova BMW Serie 1 : più spazio - più potenza e minori consumi ma la trazione è dalla parte ‘sbagliata’ [GALLERY] : L’arrivo della nuovissima BMW Serie 1 annuncia l’alba di una Nuova era. La terza generazione del modello compatto premium apre il sipario alla Nuova architettura a trazione anteriore di BMW che fonde il piacere di guida e l’eccellenza dinamica di BMW con un significativo aumento dello spazio interno Sportiva, fresca, sicura e di classe, cosparsa di design fresco e connettività di ultima generazione, la Nuova BMW Serie 1 è ...

L’area più densamente popolata in Italia : la Pianura Padana vista dallo Spazio [FOTO] : Questa immagine acquisita dal satellite Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, mostra la Pianura Padana, l’area più densamente popolata in Italia, che rappresenta quasi la metà della popolazione nazionale. Questa immagine composita contiene diverse immagini acquisite tra giugno 2018 e febbraio 2019, e permette di vedere l’area libera da nuvole e da smog. Il Po, il più lungo fiume Italiano, scorre per oltre 650 km da ovest ad ...

Nuovo Amazon Fire 7 : processore più veloce e spazio di archiviazione raddoppiato : Amazon rinnova il suo famoso tablet low cost ora più veloce e con una memoria fino a 32 GB, già acquistabile a soli 69,99...

Giornata Internazionale dei Musei : l’importanza di visitare uno spazio museale fin dalla più tenera età : Museo di storia naturale di New York, il sole è appena tramontato: uno scheletro di Tyrannosaurus rex si muove all’improvviso, abbandona il proprio piedistallo e va ad abbeverarsi ad una fontanella. È la scena emblematica di ‘Una notte al museo’, film commedia del 2006 che vede tra i suoi protagonisti, tra gli altri, Robin Williams, Ben Stiller, Owen Wilson e il nostro Pierfrancesco Favino. Un film adatto a tutti, grandi e piccoli, in cui ...