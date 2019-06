Per la Roma la questione economica non è più un problema

Giulia De Lellis - la dedica d’amore (romanticissima) Per Iannone : Ormai è ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono la coppia dell’estate. E su Instagram spunta la prima dedica d’amore romanticissima. La fashion blogger e il pilota di MotoGp hanno deciso di vivere alla luce del sole la love story, nonostante le critiche e i gossip. Una relazione coltivata in segreto e nata dopo che la De Lellis è tornata single, chiudendo definitivamente la porta ad un possibile ritorno di fiamma con ...

Il governo a Raggi : pulire Roma Timori Per la salute dei romani : Virginia Raggi fino a dieci giorni fa negava tutto: «La notizia di una presunta emergenza non trova fortunatamente alcun fondamento, come potete vedere», diceva pubblicando su Facebook le...

Caldo africano a Roma - temPerature a ridosso dei +40°C Per il secondo giorno consecutivo [FOTO] : Nel Sud della Francia fa molto più Caldo, ma anche la nostra Capitale non scherza. Infatti dopo i +38°C di ieri, oggi Roma ha raggiunto i +37°C per il secondo giorno consecutivo di Caldo africano: i turisti hanno avuto difficoltà, prendendo d’assalto le fontane come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. Caldo, situazione drammatica in tutt’Europa: clamorosi +46°C in Francia, nuovo record di sempre. Morti in ...

Roma-Juventus - scambio concluso : Pellegrini e 10 milioni Per Spinazzola - può essere il primo di una lunga serie trattative : Roma e Juventus chiudono uno scambio di terzini: Luca Pellegrini e 10 milioni finiscono ai bianconeri in cambio di Leonardo Spinazzola Roma e Juventus chiudono un’interessante, quanto inattesa, operazione di mercato. Le due società si scambiano i terzini sinistri: il giovane terzino dell’Under 20, Luca Pellegrini, si trasferisce a Torino insieme a 10 milioni, in cambio di Leonardo Spinazzola che fa il percorso inverso ...

A Roma c'è un reale rischio sanitario Per il collasso della raccolta rifiuti? : Se adesso Roma stia rischiando un'epidemia a causa della crisi dei rifiuti se lo chiedeva due giorni fa Amélie Bruers, la giornalista che ha pubblicato un dettagliato articolo-denuncia sul sito della Rtbf, la tv nazionale belga. Una domanda che in queste ore sta ormai facendo il giro del mondo e passa di bocca in bocca tra i tanti turisti stranieri che affollano la capitale, esterrefatti per il troppo caldo, l'odore nauseabondo che circola per ...

Libia - Haftar Perde terreno e Tripoli si allontana. Roma conferma il suo sostegno Sarraj : Libia, il Generale perde terreno. E la conquista di Tripoli si allontana. Che quella iniziata il 4 aprile scorso non sarebbe stata una marcia trionfale per l’uomo forte della Cirenaica, il mareciallo-generale Khalifa Haftar, era chiaro ormai da tempo, ma è negli ultimi giorni che quella dell’ex ufficiale di Gheddafi sembra essersi trasformata in una “marcia indietro”. La cautela è d’obbligo quando ci ...

Roma : Spadoni - 'pena rapida e massima Per criminale' : Roma, 28 giu. (AdnKronos) - "Apprendo con gioia che il poliziotto ferito a Roma non è in pericolo di vita. Piena vicinanza a lui, alla sua famiglia e a tutte le Forze dell’Ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggerci. massima e rapida pena a quel criminale che ha commesso questo gravissi

Ue : Musumeci - 'Roma chieda deroghe su spesa fondi anche Per il sud' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Se l’Europa continua a frapporre ostacoli con lacci e lacciuoli sulle procedure burocratiche che scoraggerebbero i più preparati tra i dirigenti generali è chiaro che le risorse rischiano di tornare indietro. Chiedo al governo nazionale: andate a Bruxelles e pretendet

Roma - poliziotto accoltellato mentre seda una lite a Tor Bella Monaca : è fuori Pericolo : Un agente di polizia del Reparto volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare, quando un uomo, con precedenti, ha tentato la fuga. Dopo essere stato bloccato il pregiudicato, forse sotto effetto di stupefacenti, ha colpito più volte l’agente al torace. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ...

Agente accoltellato a Periferia di Roma : 15.28 Un Agente del Reparto Volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio alla periferia Romana, in zona Tor Bella Monaca. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare quando è stato colpito da un uomo. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d'urgenza in ospedale. E' stato dichiarato fuori pericolo. Il feritore è un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine: è stato arrestato.

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura Per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Calciomercato Roma : nel mirino Nedelcearu - Bartra - Veretout e Perin (RUMORS) : Il Calciomercato della Roma non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono tanti i rumors delle ultime ore che riguardano la società capitolina. La Roma ha intenzione di effettuare un deciso restyling alla rosa in vista del campionato di serie 2019-20. La prima mossa è stata fatta scegliendo un allenatore straniero, Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar ama giocare con il 4-2-3-1 e la società dovrà cercare le pedine adatte per questo modulo. ...

Ipotesi Roma Per Higuain : prestito da 12 milioni e ingaggio di 13 : Il Corriere dello Sport scrive di un possibile “fuoriprogramma” per la Roma, che potrebbe deviare dalla rigidità del suo nuovo progetto per immaginare Higuain in maglia giallorossa. Sarri ha deciso di puntare su Ronaldo centravanti. CR7 ha appoggiato il piano e questo implica l’uscita immediata di una prima punta. Visto che Mandzukic dovrebbe restare, la scelta ricade su Higuain (Dagospia in realtà ha scritto che più che di ...

Europei Under 21 – Biscotto indigesto Per Francia e Romania - la finale sarà Germania-Spagna : I tedeschi e le Furie Rosse non danno scampo a Romania e Francia, staccando così il pass per la finale della Dacia Arena Il Biscotto va di traverso a Francia e Romania, eliminate entrambe in semifinale all’Europeo Under 21. Qualificatesi a braccetto dopo lo 0-0 che ha eliminato l’Italia, i romeni escono di scena perdendo 4-2 con i tedeschi mentre i transalpini alzano bandiera bianca al cospetto delle Furie Rosse. Andrea ...