LIVE Germania-Svezia 1-2 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | le svedesi

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : 10' alla fine - ultime speranze per le tedesche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Popp ha tentato di testa il gol del pareggio, ma si alza la bandierina del guardalinee, fallo di fuorigioco per lei. 81′ La difesa svedese è compattissima, sta alzando un vero e proprio muro di fronte alla propria porta. 79′ SCHULT! GRAN PARATA DEL PORTIERE TEDESCO, CHE CONTROLLA BENISSIMO IL DESTRO POTENTE DI JAKOBSSON! 78′ Si può ripartire! 76′ Ecco il ...

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : tedesche tutte in attacco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72′ Pensate, Oberdorf ha appena diciassette anni, è del dicembre del 2001, scelta coraggiosa quella del coach tedesco! 70′ Arriva il terzo ed ultimo cambio per la Germania: Oberdorf ha preso il posto di Schuller. 68′ Le svedesi si stanno chiudendo nella propria metà campo. 66′ Fischer è costretta ad uscire, al suo posto entra Ilestedt. 65′ Staff medico in ...

LIVE Germania-Svezia 1-2 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : Blackstenius porta le svedesi in vantaggio all’inizio della ripresa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50 SEGER PRIMA TIRA IN porta, SCHULT SI SUPERA E PARA, MA LA PALLA RESTA IN AREA DI RIGORE, ALLORA Blackstenius E’ BRAVISSIMA A FARSI TROVARE NEL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO, ANDANDO A SEGNO CON IL SINISTRO!!! 48′ GOOOOOOOOOOOOOL!!!!! LA SVEZIA PASSA IN vantaggio!!!! 47′ Arriva subito una sostituzione per la Germania: Dallman ha lasciato il campo alla fuoriclasse ...

LIVE Germania-Svezia 1-1 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - che la battaglia continui! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ SI RICOMINCIA! 19:32 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 19:29 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire quale tra queste due squadre raggiungerà l’Olanda in semifinale. 19:26 I primi 45′ di gioco sono stati id altissimo LIVEllo, nonostante il forte caldo le due squadre hanno giocato al massimo delle proprie possibilità. In ...

LIVE Germania-Svezia 1-1 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : finito il primo tempo - match di altissimo LIVEllo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:24 I primi 45′ di gioco sono stati id altissimo LIVEllo, nonostante il forte caldo le due squadre hanno giocato al massimo delle proprie possibilità. In particolar modo i venti minuti iniziali hanno evidenziato un ritmo elevatissimo, non a caso i due gol sono arrivati al 16′ per la Germania e al 23′ per la Svezia. Il match in questo momento sembra in parità assoluta: ...

LIVE Germania-Svezia 1-1 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : è guerra a Rennes! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32′ Dopo un inizio sfavillante, adesso il ritmo è calato leggermente. 30′ La Germania è l’ottava partecipazione ad un Mondiale, non dimentichiamoci che ha già vinto due volte la Coppa del Mondo. 28′ Daebritz tenta la conclusione all’interno dell’area, ma viene murata dalla difesa avversaria. 27′ La percentuale di possesso palla vede in vantaggio le ...

LIVE Germania-Svezia 1-0 - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : Magull porta le tedesche in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Il match è davvero piacevole, ritmo incalzante in questi primi 20 minuti. 18′ Altra occasione per la Germania, questa volta Lindahl controlla il colpo di testa di Schueller. 16′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Magull ENTRA IN AREA, CONTROLLA UN CROSS AL CENTRO PERFETTO DI DAEBRITZ E POI VA A SEGNO CON UN ESTRO AL VOLO DI RARA BELLEZZA. 15′ La vincente di questo match ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : ritmo elevato - sarà battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10′ Il cross al centro di Magull viene facilmente controllato dalla difesa svedese. 9′ L’inerzia del gioco è subito passata dalla parte delle tedesche. 7′ Magull voleva andare DIRETTAmente in porta, ma il suo destro a giro resta troppo debole e centrale. 6′ Fallo ai limiti dell’area di rigore di Fischer, sarà calcio di punizione per la Germania. 5′ ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : inizia l’ultimo quarto di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Popp ci prova di testa, ma Lindahl controlla senza problemi. 5′ Il primo calcio d’angolo del match è per la Germania. 3′ inizia in attacco la Svezia, che è partita subito molto aggressiva. 1′ SI inizia! 18:27 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:25 Tocca adesso a quello della Svezia. 18:24 E’ il momento dell’inno nazionale tedesco. 18:24 I ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista. Formazioni ufficiali. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O Neil. 18:00 Il fischio d’inizio al Roazhon Park di Rennes (Francia) è programmato alle ore 18:30 17:58 Questo, invece, quello della Svezia, che scenderà in campo con un 4-3-3: Lindahl, Sembrante, Glas, Fischer, Eriksson, Asllani, Jakobsson, Blackstenius, ...

LIVE Germania-Svezia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : si decide l’ultima semifinalista : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio e come vederla in TV – Classifica marcatrici Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Svezia, ultimo quarto di finale dei Mondiali di calcio femminili 2019, che si giocherà alle ore 18:30 al Roazhon Park di Rennes (Francia). Il direttore del match sarà la francese Stephanie Frappart, che verrà assistita dalle connazionali Manuela Nicolosi e Michelle O ...

LIVE Germania-Romania - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i rumeni sognano lo sgambetto ai favoriti teutonici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Francia-Spagna – La presentazione di Germania-Romania Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Romania, match valevole per le semifinali dei campionati Europei di calcio dedicati alle Nazionali Under 21. Alle ore 18.00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena la sfida tra i campioni in carica della manifestazione ed i sorprendenti rumeni ...

LIVE Germania-Austria 1-1 - Europei Under21 in DIRETTA : pareggia Danso dal dischetto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Brutte notizie per l’Italia da Trieste, la Danimarca è passata in vantaggio grazie alla rete di Bruun Larsen. 24′ GOOOOOOL AUSTRIA!!! Nubel intuisce ma non riesce a parare il rigore calciato da Danso, 1-1 ora. 23′ C’è stato il check del VAR che ha confermato la decisione dell’arbitro. 21′ RIGORE PER L’AUSTRIA! Punita un’uscita ...

LIVE Germania-Austria 1-0 - Europei Under21 in DIRETTA : rete stupenda di Waldschmidt dalla distanza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14′ GOOOOOOL GERMANIA!!! rete straordinaria di Waldschmidt che quasi da fermo e da oltre 25 metri scaglia un sinistro dritto nel sette, 1-0 per i tedeschi. 12′ Kalajdzic calcia da posizione invitante ma la palla viene ribattuta da un difensore. 9′ Conclusione di Klostermann abbondantemente alta. 6′ Sgaloppata sulla sinistra di Ullmann, provvidenziale intervento di ...