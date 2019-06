Il PSG starebbe tentando Bonucci | la Juve e l' interessato riflettono

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Lantus, con l'addio di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, ha deciso di tagliare con il passato e iniziare un nuovo corso. Alcuni giocatori potrebbero, però, non fare più parte della squadra: chi per scelte tecniche, altri per seguire i loro desideri e di quest'ultima categoria farebbe parte Leonardo. Tentazione PSG Il numero 19 bianconero nel 2017, dopo un furibondo litigio con il 'conte Max', ha deciso di trasferirsi al Milan, salvo poi ritornare in quella che lui ha chiamato casa, nella stagione appena conclusa. I dirigenti della Continassa l'hanno ripreso dando in cambio Higuain in prestito e vendendo ai rossoneri Caldara. Ora a bussare alla porta di Lucci, agente del difensore, sarebbe tornato il Paris Saint German che già l'estate scorsa aveva tentato il giocatore con un'offerta allettante, ma in quell'occasione avrebbe prevalso l'idea di tornare a ...

