10 siti per organizzare vacanze last minute alternative

(Di sabato 29 giugno 2019) Famole strane: parliamo diestive, che non necessariamente devono includere sdraio e ombrellone nei lidi più conosciuti della penisola. Se la vacanza tipica all’italiana vi ha stufato e avete voglia di una nuova avventura, ci sono tantiche corrono in vostro soccorso, anche se siete i tipici organizzatori dell’ultimo minuto. Ne abbiamo selezionati dieci per ferie decisamente originali. 1. Avventure nel mondo La ricerca si fa per zona, data, durata, persino per prezzo. Le possibilità sono moltissime per chi ama l’avventura e le partenze di gruppo: dal trekking al diving, dal 4×4 agli itinerari ad hoc per le famiglie, dalle crociere alle proposte di viaggio etnografico, ovvero con l’incontro di popoli, naturalistico o in tenda. 2. Sportoutdoor24 È un sito davvero ben fatto per chi ama lo sport all’aria aperta. Se siete degli outdoor addicted ...

