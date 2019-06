Wimbledon 2019 | il tabellone maschile Djokovic esordisce con Kohlschreiber Strada in

Wimbledon 2019 : pronostico incertissimo in campo femminile - con la grande incognita Serena Williams : Il pronostico per il singolare femminile del torneo di Wimbledon 2019 è più che mai incerto, forse il più incerto degli ultimi anni. In realtà la grande favorita in teoria ci sarebbe e si chiama Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo più prestigioso del mondo e finalista nel 2018, ma la statunitense ex numero uno del pianeta non si aggiudica uno Slam dall’Australian Open del 2017 e non riesce a smuoversi quindi da più due anni dalla ...

Wimbledon 2019 : calendario - date - canale tv - streaming e programma : Dal 1° al 14 luglio 2019 andrà in scena il più importante e tradizionale torneo di tennis del circuito, Wimbledon. Sulla storica erba di Church Road i più grandi giocatori del mondo si contenderanno lo scettro del tempio del gioco con racchetta e pallina, dove tutto è nato. Fari puntati, come è logico, su Roger Federer, vincitore nel 2017 e desideroso di aggiornare i propri record sul suo palcoscenico preferito. Non è un mistero, infatti, che lo ...

Wimbledon 2019 : Giulia Gatto-Monticone accede al tabellone principale dello Slam inglese! : Impresa di Giulia Gatto-Monticone, che supera in rimonta la transalpina Oceane Dodin nel terzo turno delle qualificazioni del singolare femminile di Wimbledon e si qualifica per il main draw dello Slam inglese. L’azzurra si impone per 3-6 7-5 6-1 dopo essere andata a servire per restare nel match nel corso del secondo set con la francese per due volte a due punti dal match. Nel primo set l’azzurra parte male al servizio e, dopo aver ...

Wimbledon 2019 - scoccherà finalmente l’ora dei Next Gen? Ennesima chiamata per Zverev - Tsitsipas ci prova : Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer. Anche a Wimbledon il nome del vincitore del torneo maschile dovrebbe uscire da questo terzetto. E’ ormai dagli US Open 2016 (vinse Stan Wawrinka) che un altro tennista riesce a mettere la proprio firma su un torneo dello Slam. Un dominio impressionante, con i tre campioni che si sono presi il centro del palcoscenico e non lo hanno praticamente mai lasciato. Si parla sempre del cambio ...

Wimbledon 2019 - i favoriti. Djokovic difende il titolo - Federer cerca la nona - Nadal si sente bene. Diversi i possibili outsider : Normalmente, da ormai tantissimi anni, sono sempre tre i nomi a comandare il lotto dei favoriti, in qualsivoglia ordine di preferenza, nei tornei dello Slam: Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal. L’edizione 2019 di Wimbledon non fa eccezione. Djokovic è il detentore del titolo, conquistato in un 2018 che fino a quel momento l’aveva visto barcollare a più riprese. Da quel successo, però, il fantasma della prima metà ...

Wimbledon 2019 : Giulia Gatto-Monticone al turno decisivo delle qualificazioni - fuori Martina Di Giuseppe : Una vittoria e una sconfitta per le due italiane rimaste nelle qualificazioni di Wimbledon. Giulia Gatto-Monticone, infatti, riesce ad arrivare all’incontro che può spalancarle le Doherty Gates davanti agli occhi, mentre Martina Di Giuseppe, dopo aver vinto il suo primo match su erba della propria vita, deve abbandonare Roehampton, dove si sta completando il tabellone cadetto. Gatto-Monticone vince in maniera chiara e meritata il match che ...

Wimbledon 2019 : dopo la battuta d’arresto del Roland Garros Novak Djokovic vuole il pokerissimo sui prati londinesi : La sconfitta nell’arco di due giorni nella semifinale del Roland Garros contro Dominic Thiem è sicuramente stata un brutto colpo per Novak Djokovic che ora però è pronto a continuare la sua corsa da numero 1 a Wimbledon, uno dei tornei del Grande Slam nel quale si trova meglio, a parte ovviamente l’Australian Open, da lui conquistato per ben sette volte. A Parigi il serbo avrebbe potuto vincere il quarto Major consecutivo, come riuscì a fare tra ...

Wimbledon 2019 - qualificazioni maschili : Arnaboldi e Caruso accedono al turno decisivo : Proseguono a gran velocità le qualificazioni del singolare maschile di Wimbledon 2019. Sui campi in erba di Church Road sono Andrea Arnaboldi e Salvatore Caruso ad accedere al turno decisivo del terzo Slam dell’anno. Il 31enne canturino si è imposto in rimonta contro il giapponese Hiroki Moriya (n.255 del ranking) con lo score di 6-7 (0) 6-4 6-2 in 2 ore e 25 minuti di partita. L’azzurro è stato molto abile a ribaltare la situazione, ...

Tennis - Wimbledon 2019 : definite le 32 teste di serie dei tabelloni di singolare - Fognini n.12 e Berrettini n.17 : A cinque giorni dall’inizio del tabellone principale, sono state ufficializzate quest’oggi le 32 teste di serie dei tornei di singolare di Wimbledon 2019, terzo slam della stagione Tennistica. L’All England Club ha diramato l’attesa lista di teste di serie che verrà utilizzata in occasione del sorteggio dei main draw per la compilazione dei tabelloni del più famoso ed affascinante evento Tennistico al Mondo. In campo ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini in una nuova dimensione. Ora serve una conferma anche in uno Slam : Da un anno all’altro, per Matteo Berrettini è cambiato (quasi) tutto. Nell’annata 2018 il romano esordiva a Wimbledon da speranza tra le maggiori che il tennis italiano esprimeva in quel momento, in questo 2019 è diventato una certezza, a 23 anni da poco compiuti, con il suo approdo al numero 20 del mondo. Non sono solo i tre tornei vinti in questo arco di tempo a confermarne la crescita, ma anche la capacità di giocarsi bene le ...

Wimbledon 2019 - qualificazioni femminili : Di Giuseppe e Gatto-Monticone al secondo turno : Dopo gli uomini ieri, oggi è toccato alle donne disputare gli incontri di primo turno delle qualificazioni femminili dell’ormai imminente torneo di Wimbledon. Accedono al secondo turno due delle quattro italiane che sono scese in campo: Martina Di Giuseppe, numero 193 del mondo, ha battuto, ed è la sua prima partita vinta in uno Slam anche se non in un tabellone principale, col punteggio di 7-6(3) 6-4 l’australiana Destanee Alava, che la precede ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini e l’esame più ostico. L’azzurro deve difendere la top10 : La delusione per il mancato approdo ai quarti di finale del Roland Garros è svanita in pochi giorni ed è subentrata la gioia per l’ingresso nella top-10. Un traguardo eccezionale quello raggiunto da Fabio Fognini e che il ligure cercherà di difendere nell’ormai imminente Wimbledon. L’erba non è sicuramente la superficie preferita dal nativo di Arma di Taggia, che ai Championships ha come miglior risultato il terzo turno, ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal e l’erba diventata “indigesta”. Lo spagnolo sogna la rinascita anche nel Tempio : Sembrano lontanissimi i giorni in cui Rafael Nadal vinceva due volte Wimbledon (2008 e 2010) e arrivava tre volte in finale (2006, 2007 e 2011) in cinque partecipazioni ai Championship, per un totale di 32 incontri vinti su 35 e addirittura di 20 partite vinte consecutivamente considerando che non fu presente nell’edizione del 2009. In quel quinquennio l’erba era indubbiamente la sua superficie preferita, ovviamente dopo l’amatissima terra ...

Wimbledon 2019 : sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili. Quattro azzurre in cerca del main draw : E’ stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili di Wimbledon, che occuperanno l’intero programma di domani a Roehampton, luogo dove si gioca il tabellone cadetto onde evitare di consumare i campi dei Championships prima del dovuto. Sono Quattro le rappresentanti del nostro Paese in gara in quest’occasione, che tenteranno di raggiungere Camila Giorgi nel tabellone principale. Andiamo a vedere i sorteggi: Martina ...