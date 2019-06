Vodafone comunica i prezzi per Galaxy S10 5G mentre TIM rivede il listino di smartphone a

Comunicazioni poco chiare con rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre : occhio a fatture e SMS : Stiamo per vivere settimane intense e particolari per quanto riguarda le numerose rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre. Tutte le compagnie telefoniche che competono in Italia, faccia eccezione per Iliad, si apprestano ad ufficializzare degli aumenti per la telefonia fissa e mobile. Di recente vi abbiamo addirittura riportato la notizia secondo cui Vodafone intende anticipare i termini di alcuni rincari, a testimonianza del fatto che ci ...