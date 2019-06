today

(Di venerdì 28 giugno 2019) La vittima si chiamava Jordan Lindsey e si trovava alle Bahamas insieme alla famiglia. Per lei non c'è stato nulla da fare

Today_it : Orrore in vacanza: 21enne sbranata dagli squali davanti ai genitori - gioalbarosa : Bahamas, 21enne mangiata viva da tre squali sotto gli occhi dei genitori - Tgcom24 CHE ORRORE?? ....e poi si spasim… - OmoSalvadego : @swamilee @stefanobellelli @af_bancarie Al lavoro non se ne parla. In città mi vergogno. In vacanza a Berlino ho pr… -