Libia | Haftar perde terreno e Tripoli si allontana Roma conferma il suo sostegno Sarraj

Libia - Moavero : “Non è un porto sicuro Non ci sono condizioni per definirla tale. Haftar è un interlocutore imprescindibile” : Enzo Moavero Milanesi mette in chiaro la posizione del ministero degli Esteri: la Libia non è un porto sicuro. “La definizione di porto sicuro viene dalle convenzioni internazionali, queste condizioni per la Libia non ci sono – ha detto il capo della diplomazia italiana rispondendo ad una domanda in un punto stampa alla Farnesina con l’inviato Onu Ghassan Salamé – Non siamo noi a dirlo. So che da questo nascono varie ...

Libia - al-Sarraj a SkyTg24 : “Haftar ha fallito - ma c’è bisogno dell’Italia. Rischi? Migrazione e infiltrazioni terroristiche” : Fayez al-Serraj torna a parlare e a chiedere appoggio a Italia e Unione europea paventando un nuovo aumento delle partenze di migranti dalle coste libiche con il rischio di infiltrazioni terroristiche, visto che “l’Isis sta crescendo nel nostro Paese”. In un’intervista rilasciata a SkyTg24 Mondo, il premier del cosiddetto Governo di Accordo Nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite fa la voce grossa prevedendo una sconfitta ...

GUERRA IN Libia/ Micalessin : lo stallo tra Serraj e Haftar aiuta l'Isis e al Qaeda : Il conflitto in LIBIA tra Khalifa Haftar e al Serraj è entrato in fase di stagnazione. Nessuno ha la forza di vincerlo. E lo stato islamico ne approfitta

Libia : Haftar fa bombardare il parlamento dell’Est a Tripoli - ambasciatori preoccupati : In questi ultimi giorni il generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della cirenaica, leader dell’esercito nazionale libico (Lna), ha reso chiare le sue intenzioni. Dopo aver chiarito al presidente francese Emmanuel Macron l’impossibilità per un cessate il fuoco e per una tregua, la notizia di questa mattina 24 maggio è che gli aerei dell’aviazione dell’esercito nazionale libico hanno bombardato gli edifici di Rixos, hotel che ospita a Tripoli il ...

Haftar a Macron : “In Libia non ci sono le condizioni per un cessate il fuoco” : «Al momento non sussistono le condizioni per un cessate il fuoco in Libia». Lo ha detto il generale libico Khalifa Haftar al presidente francese Emmanuel Macron durante l’incontro avvenuto a Parigi mentre è ancora in corso l’offensiva delle sue truppe sulla capitale Tripoli. I fucili non smetteranno di sparare, ma per il generale «è necessaria una ...

Libia - Haftar gela Conte : non fermo le mie armate. E Roma registra un fallimento : Il Mediatore ci ha provato. Ma non ha scalfito i bellicosi propositi del Generale. Fuori, ma neanche tanto, dalle dichiarazioni ufficiali, per loro natura improntate al bicchiere mezzo pieno, il succo del lungo - circa due ore – incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e l’uomo forte della Cirenaica, il maresciallo-generale Khalifa Haftar, il succo dell’incontro è un sostanziale ...

Com'è andato l'incontro tra Conte e Haftar sulla Libia : Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar si sono incontrati a Roma, a Palazzo Chigi. Al termine del lungo faccia a faccia, il presidnete del consiglio italiano ha detto di aver espresso all'uomo forte della Cirenaica, priotagonista nelle scorse settimane di una vilenta offensiva contro il governo di al-Sarraj, la "preoccupazione dell'Italia". Conte ha ribadito che il nostro Paese "chiede il cessate il fuoco" e che ...

Libia - Conte : “Ad Haftar abbiamo espresso preoccupazione. Chiesto cessate il fuoco e soluzione politica” : Quello con Haftar “è stato un lungo incontro nel corso del quale ho Chiesto un aggiornamento e ho espresso preoccupazione dell’Italia per una situazione molto critica. Invochiamo il cessate il fuoco e confidiamo si possa percorrere la strada di una soluzione politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al Forum della Pa in corso all’Eur in merito all’incontro di oggi con il generale ...

Libia - incontro a Palazzo Chigi tra il premier Conte e il generale libico Haftar : incontro tra il premier Giuseppe Conte ed il generale libico Khalifa Haftar a Roma per parlare della situazione in Libia, dopo l’avvio dell’offensiva contro Tripoli lanciata dall’uomo forte della Cirenaica il 4 aprile scorso. Il faccia a faccia si tiene a Palazzo Chigi. Il 7 maggio scorso era stato proprio Conte ad anticipare la possibilità di vedere Haftar, dopo aver ricevuto il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Sarraj. La ...

GUERRA IN Libia/ Attacco a Sirte - la strategia di Haftar per cacciare Serraj : In LIBIA le truppe di Haftar muovono verso Sirte nel tentativo di distrarre le milizie di Misurata dalla difesa di Tripoli. La situazione si complica

Haftar ora punta su Sirte - ancora morti in raid aerei. In Libia la guerra continua : Khalifa Haftar apre un nuovo fronte nell'avanzata verso Tripoli con l'invio di forze a Sirte. Fonti militari hanno detto ai media locali che l'Esercito nazionale libico ha dispiegato uomini nella città natale di Muammar Gheddafi nell'ambito dell'operazione avviata quasi 40 giorni fa contro Tripoli. Haftar non ha annunciato ufficialmente l'invio di uomini a Sirte, ma l'Lna ha diffuso foto che mostrano le sue forze marciare verso Sirte. Nei giorni ...

