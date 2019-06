wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) (Foto:) L’aziendasta da tempo cercando di differenziare il suo business sia per essere meno dipendente dalla plastica sia estendere il proprio marchio anche oltre al classico mattoncino. Ora il colosso danese ha deciso di collaborare con la società finanziaria americana Blackstone Group e con il Canada Pension Plan Investment Board per lanciare un’offerta pubblica di acquisto della società Merlin Entertainments, che controlla già i parchioltre al museo delle cere Madame Tussauds e il parco divertimenti. Secondo quanto riporta il Fiancial Times,, Blackstone e Cppib avrebbero messo sul piatto circa 6,7 miliardi di euro per l’acquisto della società britannica specializzata nella gestione dei parchi a tema. Questa operazione, che porta Merlin Entertainments ad essere valuta circa 5,3 miliardi di euro, includerebbe anche la rilevazione dei debiti ...

MilanoCitExpo : Legoland non basta più: Lego vuole comprare Gardaland #DipartimentoInnovazioneTecnologia -