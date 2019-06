Genova | il ponte Morandi non c’è più | la sequenza del crollo

Ponte Morandi - il momento impressionante del crollo : il "capolavoro tecnico" di Genova : Demolito l'ultimo moncone del Ponte Morandi a Genova . Ora 9.37: gli ingegneri fanno saltare in aria con cariche esplosive i piloni 10 e 11 del viadotto crollato tragicamente il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. In quello che è già stato definito il "D-Day" della città ligure, l'atte

Ponte Morandi - crollano i piloni 10 e 11. A Genova Salvini e Di Maio ma non Toninelli : grillino umiliato : Ore 9.37, Genova : gli ingegneri fanno crollare i piloni 10 e 11 del Ponte Morandi , gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018. Diversi i minuti di ritardo sulla tabella di marcia prevista, anche a causa del rifiuto di un anziano residente di lasciare la propria abitazione per pr

Genova ponte Morandi - demolizione completata : addio al viadotto Polcevera : Le cariche di dinamite sono state fatte brillare alle 9 e 39 minuti. Crollate le pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova . Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere

Genova - demolito il ponte Morandi - LE FOTO : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Una volta sul posto i vigili hanno scoperto che l'abitazione era vuota

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : abbattute le pile 10 e 11 del viadotto [VIDEO LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la ...