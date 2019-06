Diabete | “è una cosa seria e non si cura con diete o integratori” La scienza combatte le

Il caffè fa dimagrire - nuova arma contro obesità e Diabete : una tazza ‘brucia’ i grassi : Una tazza di caffè è in grado di stimolare il 'grasso bruno' che è il grasso 'buono' grazie al quale possiamo bruciare le calorie in eccesso, di fatto perdendo peso. Vediamo insieme come gli scienziati siano arrivati a questa conclusione, come il caffè faccia dimagrire e quali effetti ha su diabete e obesità.Continua a leggere

Diabete - addio ad una delle più grandi speranze : la vitamina D non aiuta a prevenirlo : La vitamina D non è una potenziale arma per prevenire il Diabete di tipo 2. Dopo numerosi studi giunti a conclusioni opposte, una nuova ricerca al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada) smentisce definitivamente il ruolo di questa vitamina: lo studio D2d, il più grande mai fatto su questo tema, dimostra che somministrare supplementi giornalieri di vitamina D non riduce il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 in ...