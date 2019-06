Trono Over | Ida e Riccardo | Tutta La Verità!

Uomini e donne/ Stefano risponde a Pamela : 'Non sono come...' - Trono Over - : Uomini e donne, anticipazioni e news Trono Over: Stefano Tornese risponde a Pamela Barretta su Uomini e donne Magazine: 'Non sono come...'

CASTING OPEN del Trono Over a Roma! : Vuoi partecipare ai CASTING di Uomini e Donne? Il 25 Giugno a Roma presso i nostri Studi Elios, in via Tiburtina 1361, potrai partecipare alle nostre selezioni per la prossima stagione del Trono Over. Ecco gli orari: dalle 10:00 alle 13:00 dalle 14:00 alle 17:00 PUOI PRESENTARTI AI CASTING ANCHE SENZA ESSERTI PRIMA ISCRITTO/A AL FORM. Ricorda di portare con te un documento di identità. Seguite “Uomini e Donne” ...

Trono Over Pamela e Stefano - finalmente la verità : la Dama svela tutto : Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese non si sono più sentiti: ecco la verità Pamela e Stefano dopo Uomini e Donne continuano a farsi la guerra, sui social e attraverso le interviste. Le ultime news sui protagonisti del Trono Over sono giunte dall’ultimo numero in edicola di Uomini e Donne Magazine. A parlare […] L'articolo Trono Over Pamela e Stefano, finalmente la verità: la Dama svela tutto proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - Ida Platano da Urtis per trattamenti estetici : fan mormorano : Trono Over, Ida Platano da Giacomo Urtis per trattamenti estetici: le parole della dama, i fan si spaccano Ida Platano, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, di recente ha fatto visita a Giacomo Urtis, il noto chirurgo dei vip. La donna ha deciso di condividere il motivo che l’ha portata a ricorrere […] L'articolo Trono Over, Ida Platano da Urtis per trattamenti estetici: fan mormorano proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Sossio e Ursula presi di mira dopo la lettera... - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, Gianni Sperti in attesa di tornare in televisione da settembre, risponde agli estimatori svelando cosa pensa di Giulia De Lellis.

Trono Over - parla Armando : la frecciatina a Ida e Riccardo : Uomini e Donne, parla Armando del Trono Over: la frecciatina a Ida Platano e Riccardo Guarnieri Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne hanno lasciato molte domande senza risposta ai telespettatori del programma. Coppie riavvicinate e poi scoppiate, liti, discussioni e abbandoni improvvisi, hanno infatti contraddistinto la fine dell’esperienza televisiva di dame […] L'articolo Trono Over, parla Armando: la frecciatina a ...

Temptation Island 2019 : Cristina e David del Trono Over di Uomini e Donne (Video) : Cristina Incorvaia e David Scarantino saranno una delle coppie che prenderanno parte alla sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 giugno, in prima serata.Cristina e David saranno l'unica coppia "famosa" di questa sesta edizione di Temptation Island. La coppia, infatti, proviene dal Trono Over di Uomini e Donne, ...

David e Cristina del Trono Over a Temptation Island : è ufficiale (VIDEO) : Temptation Island 2019: David e Cristina del Trono Over del cast Da settimane i fan di Uomini e Donne si chiedeva se, anche quest’anno, una coppia o più coppie note al pubblico della trasmissione avrebbe preso parte a Temptation Island. Nel 2018, per esempio, al programma avevano partecipato Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, nella […] L'articolo David e Cristina del Trono Over a Temptation Island: è ufficiale (VIDEO) proviene da ...

“Continui a prenderci per il c***”. E scoppia la bufera su Rocco del Trono over : Rocco Fredella ha abbandonato lo studio del trono over di Uomini e Donne poco prima che il dating show andasse in pausa estiva. E lontano dalle telecamere l’ex cavaliere e corteggiatore di Gemma Galgani ha subito trovato l’amore scatenando così la rivolta dei fan. Giorni fa Rocco non ha svelato il nome della sua compagna ma condiviso foto che lo ritraggono in compagnia della nuova fidanzata, che abbraccia e bacia, e in cui appare sorridente. “Vi ...

Trono Over Rocco Fredella - accuse pesanti dopo UeD : la polemica non si placa : Le polemiche su Rocco Fredella dopo l’abbandono di Uomini e Donne Over dopo l’uscita da Uomini e Donne Over Rocco Fredella è stato bersagliato da critiche a non finire perché sono stati in parecchi a non credere alla sua buona fede; ricordiamo che Rocco è uscito dalla trasmissione di Maria De Filippi perché ha ritenuto […] L'articolo Trono Over Rocco Fredella, accuse pesanti dopo UeD: la polemica non si placa proviene da Gossip ...

Trono Over di Uomini e Donne : ex dama parla della sua malattia : Lisa di Uomini e Donne Over confessa: “Soffrivo di una brutta malattia…” Alcune settimane fa sono tornati nello studio del Trono Over di Uomini e Donne, Lisa e Mauro. Questi ultimi, infatti, sono tornati nel dating show per annunciare le loro nozze. Ma non è finita qua perchè la coppia, in queste ore, è tornata nuovamente a far parlare grazie a un’intervista su Uomini e Donne Magazine. E in questa circostanza Lisa di UeD ...

U&D Trono Over - Pamela contro Stefano : 'Durante la nostra storia ha sentito la sua ex' : Il Trono Over di Uomini e Donne ha chiuso i battenti da circa una settimana, ma le dame e i cavalieri protagonisti del dating show più famoso d'Italia continuano a far parlare di sé. Nella lista delle coppie più popolari dell'edizione appena passata, troviamo Pamela Barretta e Stefano Torrese: i due, dopo vari battibecchi, sono usciti insieme dal programma nel mese di febbraio, ma nel giorno in cui hanno deciso di siglare il loro amore in ...

Trono Over - Pamela contro Stefano : nuove verità emerse fuori dallo studio di Uomini e Donne : Uomini e Donne, Pamela si scaglia (ancora) contro Stefano: nuove verità dopo la lite al Trono Over La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ma dei protagonisti che hanno spesso animato le registrazioni della trasmissione, inevitabilmente, se ne parla ancora. Oggi, per esempio, a risollevare una questione che sembrava conclusa c’ha pensato […] L'articolo Trono Over, Pamela contro Stefano: nuove verità emerse fuori dallo ...