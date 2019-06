optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Da alcuni giorni alcuni possessori diS7 eS7 Edge stanno segnalando un bug che in realtà non è del tutto nuovo con il produttore coreano, essendosi manifestato in passato anche con altri device. Mi riferisco all'apparizione del messaggio "dicontinua ad arrestarsi". A detta di parte del pubblico italiano, tale informazione viene fornita soprattutto in questi giorni, in seguito all'installazione dell'aggiornamento di giugno di cui vi ho parlato praticamente in tempo reale nella giornata di ieri. Cosa fare nel momento in cui ci appare di continuo i testo "dicontinua ad arrestarsi"? In Rete ho trovato alcuni feedback di mesi fa da parte del produttore coreano, considerando il fatto che anche altri smartphone sono stati vittima del bug oltre alS7 e S7 Edge. Ebbene, dopo aver ...

GioPao9 : Potenziale problema per #SamsungGalaxyS7: arresto della schermata Home Samsung Experience - OptiMagazine : Potenziale problema per Samsung Galaxy S7: arresto della schermata Home Samsung Experience - SciabolataFFP : @hispa82 Ander a me piace tantissimo. Sturridge in generale meno ma è vero che ha potenziale importante. Il proble… -