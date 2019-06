L' intesa con l' Ue allontana le urne Vince la linea Quirinale-Conte-Tria

intesa Sanpaolo e Snam insieme per riqualificazione energetica condomini : Intesa Sanpaolo e TEP Energy Solution, controllata di Snam attiva nel settore dell'efficienza energetica, hanno siglato un accordo

Juventus - Paratici avrebbe trovato un accordo con De Ligt : si cerca l'intesa con l'Ajax : La Juventus, in questi giorni, è stata concentrata soprattutto sulla trattativa per Matthijs De Ligt. I bianconeri hanno scelto l'olandese come principale rinforzo per la loro difesa. Nei giorni scorsi i contatti con l'entourage di De Ligt sarebbero stati continui tant'è che ieri sarebbe stato trovato un accordo di massima tra le parti. Raiola e la Juve avrebbero un'intesa per garantire a De Ligt un ingaggio totale di 12 milioni di cui 8 di ...

FCA-RENAULT/ La conferma dal Giappone : l'intesa è ancora possibile : La trattativa per una fusione tra Fca e Renault potrebbe riprendere. Lo si è capito da quello che è accaduto all'assemblea degli azionisti di Nissan

Matteo Renzi - la bomba del Corriere della Sera : adesso cerca l'intesa con Mara Carfagna : Matteo Renzi vuole tornare alla guida dell'Italia: l'ex premier, il cui ego è sempre stato e rimane assai ingombrante - starebbe mettendo gli occhi su Mara Carfagna, fresca di nomina a coordinatrice di Forza Italia nel giro di vite imposto al partito da Silvio Berlusconi per frenare l'opa ostile di

Lavoro : a Festival Milano intesa consulenti-Regione Lombardia su Asse.co : Milano, 20 giu. (Labitalia) - "Laddove c'è un'amministrazione attenta a questi temi possiamo fare [...]

Scuola - Pas pure ai prof di ruolo : intesa anche sui concorsi - ma niente GaE ai vincitori : I Percorsi abilitanti speciali (Pas) saranno aperti anche ai docenti di ruolo della Scuola. E' questa una delle novità in conseguenza dell'accordo, in attesa che diventi norma, tra Governo e sindacati sul piano di reclutamento dei docenti nella Scuola, in particolar modo degli insegnanti precari con alle spalle almeno 36 mesi di servizio. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, infatti, martedì scorso il Ministro dell'Istruzione Marco ...

Milan - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...

Concorsi Banca d'Italia - intesa Sanpaolo e BNL : invio domande entro giugno e luglio : Attualmente alcuni istituti di credito come la Banca d'Italia, Intesa Sanpaolo e BNL Gruppo BNP Paribas ricercano nuovi profili diplomati, laureandi e laureati da collocare nelle proprie strutture dislocate sul territorio nazionale ed estero. Posizioni aperte a luglio La Banca d'Italia ha bandito un concorso per l'assunzione di 5 risorse con l'incarico di assistente-tecnico da assegnare tramite il servizio banconote di Roma (Lazio) in possesso ...

Napoli-Bennancer - affare sfumato : il Genoa ha trovato un’intesa di massima - due le contropartite : Sfuma l’obiettivo del Napoli Il Genoa è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, il presidente Enrico Preziosi ha incontrato la dirigenza e il nuovo tecnico a Forte dei Marmi per iniziare a programmare. Andreazzoli non vuole perdere Bennacer e Caputo dell’Empoli per i quali ci sarebbe un’intesa di massima. Come contropartite andrebbero in Toscana Asencio e Candela. Lo riporta Il Secolo XIX Leggi ...

SARRI ALLENATORE JUVENTUS?/ Paratici tratta con Ramadani - intesa vicina : Maurizio SARRI ALLENATORE JUVENTUS? Oggi sarà il giorno della firma, anche se lo stiamo sentendo da diversi giorni. I tifosi però sognano ancora Guardiola.

Terna : protocollo intesa con Comune Matera per razionalizzazione rete : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - protocollo d'intesa tra il Comune di Matera e Terna che permetterà di liberare la città dei sassi dai tralicci. Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, e l’ad di Terna, Luigi Ferraris, infatti, hanno firmato oggi il protocollo per la razionalizzazione della rete elet

Pierferdinando Casini : "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno l'intesa con Matteo Salvini - che vincerà" : "Matteo Salvini non tornerà mai al voto con Silvio Berlusconi e non si può dargli torto". Pierferdinando Casini, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, delinea questo scenario politico per i prossimi mesi: "Giovanni Toti e Giorgia Meloni faranno un'intesa con Salvini e gli consentirà di vince

Reazione a Catena : i Fuori Luogo vincono. intesa vincente al cardiopalmo : Reazione a Catena, con Marco Liorni: i Fuori Luogo si confermano campioni e vincono ancora Si è conclusa con la terza vittoria consecutiva per i campioni di Reazione a Catena, i Fuori Luogo, la puntata di oggi, giovedì 13 giugno 2019: Lorenzo, Paolo e Stefano (stasera giunti all’ultimo gioco con 107.000 €, poi più volte dimezzati), dopo le prime due vittorie, con le quali hanno portato a casa poche migliaia di euro, stasera sono riusciti ...