Harry e Meghan | nessun trasferimento in Africa | il royal tour durerà solo due settimane

vanityfair

(Di giovedì 27 giugno 2019)e l'amore per l', come mamma Dianae l'amore per l', come mamma Dianae l'amore per l', come mamma Dianae l'amore per l', come mamma Dianae l'amore per l', come mamma Diana«si trasferiranno incon Archie per un lungo periodo, almeno tre anni». La bomba, sganciata dalla stampa britannica qualche settimana fa, aveva fatto in fretta a girare sul web, ma per il momento, oggi è certo, i duchi di Sussex non hannoa intenzione di lasciare il nido di Frogmore appena ristrutturato per ricominciare da zero in un altro Paese. Nei loro piani l’c’è, macome viaggiatori. La coppia ha programmato un viaggio di dueper il prossimo ottobre, come confermato da Nigel Casey, alto commissario britannico nel Paese dall’aprile 2017. «È una grande notizia per noi, prevedo che lo sia ...

zazoomnews : Gli errori Instagram di Meghan e Harry - #errori #Instagram #Meghan #Harry - VanityFairIt : Gli errori Instagram di #MeghaneHarry Ai fan dei duchi di Sussex non sono sfuggiti alcuni dettagli che rivelerebber… -