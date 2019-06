Diritti tv Champions League | la Rai prepara il ricorso

Respinte le richieste Rai contro Sky per i Diritti della Champions League : Il tribunale di Milano, sezione Imprese, non ha accolto, il decreto di urgenza presentato da Rai contro Sky in merito alla possibilità per la tv pubblica di continuare a trasmetter anche nella prossima stagione le partite della Champions League in chiaro. Il giudice, Pier Luigi Perrotti, secondo quanto si apprende non ha ravvisato la sussistenza di un pericolo di danno irreparabile tale da richiedere un...

Champions - Mediaset alla finestra per i Diritti in chiaro : diritti tv Champions in chiaro – Tra Rai, Mediaset e Sky resta tutto in bilico. Nessuna decisione, infatti, è stata presa ancora per quanto riguarda i diritti in chiaro della prossima edizione della UEFA Champions League. L’edizione 2018/2019 – per quanto riguarda le partite in chiaro – era stata assegnata da Sky a Rai per […] L'articolo Champions, Mediaset alla finestra per i diritti in chiaro è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Diritti tv Champions League 2020 : Rai fa causa a Sky - partite su Mediaset? : Diritti tv Champions League 2020: Rai fa causa a Sky, partite su Mediaset? Finisce in tribunale la questione della trasmissione in chiaro delle partite di Champions League, che quest’anno spettava alla Rai. L’accordo tra il servizio pubblico e Sky era infatti valido solo per quest’anno, con possibile proroga negli anni successivi. Tuttavia l’accordo è stato firmato prima dell’ingresso in campo di Dazn, che di fatto ha modificato le ...

La Federcalcio francese : niente Diritti tv a chi partecipa alla nuova Champions : La Federcalcio francese si schiera contro la riforma della UEFA Champions Legue. Il presidente Noël Le Graët ha confermato la propria opposizione al progetto, minacciando i club a favore della competizione con il ritiro della licenza per la partecipazione alle competizioni europee. Come riporta “Marca”, la proposta di riforma della Champions League rischia di portare […] L'articolo La Federcalcio francese: niente diritti tv a chi partecipa ...

Diritti Champions : Rai porta Sky in tribunale : Sempre secondo Sky - e i suoi legali - l'azione è corretta perchè l'accordo stipulato prevedeva condizioni di mercato che sono cambiate dopo l'ingresso di DAZN nel mondo dei Diritti tv calcistici . ...