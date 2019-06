Camera | ok a ddl che limita vendite sottocosto e vieta aste al doppio ribasso

Riforme : dalla Camera primo via libera al ddl taglia-parlamentari : primo via libera dalla Camera dei deputati alla proposta di legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari. In base alla riforma approvata oggi, il numero dei senatori scende da 315 a 200, ...

Taglio dei parlamentari - la Camera approva il ddl : Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari, promosso dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento è passato con 310 voti favorevoli e 107 contrari e ora tornerà al Senato per la seconda delibera.

15 : 58 | La Camera approva il ddl sul taglio dei parlamentari : 310 sì - 107 no : 09.05.2019 - L'aula di Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari, promosso dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento è passato con 310 voti favorevoli e 107 contrari e ora tornerà al Senato per la seconda delibera. Essendo un ddl costituzionale infatti è necessaria la doppia lettura da parte delle due Camere.