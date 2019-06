Riace | sindaco della Lega era ineleggibile | il comune è a rischio commissariamento

Riace - il nuovo sindaco leghista non poteva essere eletto : aveva un contratto con il Comune : Antonio Trifoli, nuovo sindaco di Riace appoggiato dalla Lega, non poteva essere eletto. Il successore di Mimmo Lucano era sotto contratto a tempo determinato con il Comune come ispettore per la sicurezza. Secondo il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali questa procedura è da considerarsi fuori legge.Continua a leggere

Mimmo Lucano - non più sindaco di Riace né consigliere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off limits : Non è più sindaco. Non è nemmeno consigliere comunale di opposizione perché, nonostante sia stato il più votato, alla fine la sua lista ha rimediato un solo seggio ed è andato alla candidata a sindaco. Non potrebbe in nessun caso rappresentare un pericolo in un Comune dove, ormai, è un semplice cittadino. Eppure Mimmo Lucano, da otto mesi al divieto di dimora, non può ancora tornare nella sua Riace. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Locri ...

Riace - si insedia il nuovo sindaco : "Sì all'accoglienza - ma numero limitato" : Mauro Indelicato Antonio Trifoli, il nuovo sindaco di Riace Il nuovo sindaco Antonio Trifoli si insedia a Riace, nel comune amministrato dal 2004 da Mimmo Lucano: "Trovato enorme debito, i cittadini vogliono normalità. Accoglieremo ma con numeri limitati" Riace dunque volta pagina: dopo 15 anni di amministrazione Lucano, mercoledì è il primo giorno da sindaco di Antonio Trifoli, candidato con la lista civica “Riace Rinasce” e ...

Lega prima a Riace - il commento dell’ex sindaco Mimmo Lucano : Mimmo Lucano è diventato un simbolo per tutti coloro che si oppongono alle politiche sull’immigrazione di Matteo Salvini. Questo però non è bastato a permettergli di essere rieletto nel proprio paese. Dopo essere stato sindaco di Riace per 15 anni, si è presentato di nuovo alle elezioni con la lista ‘Il Cielo sopra Riace’ che però è arrivata solo terza. Anche nel suo paesino infatti, la Lega ha fatto il botto. “Tutto ciò ...

Elezioni a Riace - alle europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere

Riace - indagata candidata sindaco lista di Lucano per falso ideologico in concorso : A pochi giorni dalle elezioni comunali di Riace, la Procura di Locri ha notificato l’avviso di conclusione indagini per uno stralcio dell’inchiesta “Xenia”. Questa volta a essere indagata è il candidato a sindaco Maria Spanò che guida la lista “Il cielo sopra Riace” dove uno dei candidati consiglieri è proprio l’ex primo cittadino “sospeso” Mimmo Lucano. Per molti anni la Spanò è stata assessore proprio di Lucano e, in concorso con lui, secondo ...

Riace - indagata la candidata sindaco ed ex assessore Maria Spanò : Riace, indagata la candidata sindaco ed ex assessore Maria Spanò Nel comune si vota il 26 maggio. indagata per falso ideologico, Spanò oggi è a capo della lista in cui compare anche l'ex primo cittadino Lucano. Parole chiave:

Indagata Maria Spanò - candidata sindaco di Riace con la lista di Mimmo Lucano : Il candidato sindaco di Riace ed ex assessore nella giunta guidata da Domenico Lucano, Maria Spanò, ha ricevuto nei giorni scorsi un avviso di garanzia in relazione all’inchiesta che ha coinvolto anche Lucano e che per questo è stato sospeso dall’incarico dall’autorità giudiziaria. L’atto non fa riferimento ad una nuova indagine, tant’è che la Procura di Locri nel chiedere il rinvio a ...

Antifascisti con Lucano alla Sapienza. Sit-in a favore del Sindaco di Riace e contro Forza Nuova : “Così come il 25 aprile siamo stati a Porta San Paolo con tutti gli Antifascisti per ricordare chi ha lottato contro il fascismo per affermare la libertà di tutti fondamento di una informazione indipendente, oggi saremo alla Sapienza per difendere la libertà che qualcuno vorrebbe calpestare impedendo di parlare a Mimmo Lucano facendo violenza alla libertà di espressione”. Lo scrive la Rete No ...

Mimmo Lucano - la sfida dell'ex sindaco di Riace a Salvini : si candida nel suo comune : L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano ha deciso di candidarsi al Consiglio comunale del paesino calabrese, nonostante sulla sua testa penda ancora il divieto di dimora per l'inchiesta Xenia sull'immigrazione clandestina. Il nome di Lucano comparirà nella lista "Il cielo sopra Riace", nella speranza di