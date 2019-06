Permessi per assistere disabili | ma andavano in tv | 2 denunciati

Possono essere negati i Permessi della 104? : Spesso si legge di casi dove i permessi della 104 vengono negati dai datori di lavoro. Ma se tutto è in regola, il datore di lavoro non può negare il diritto di assistenza ai familiari perché sarebbe in contrasto con la ragione della legge stessa. Ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con ...

Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : "Non mi servono Permessi per attaccare Teheran" : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca

Giulia De Lellis furiosa su Instagram : ‘Vi siete Permessi di entrare in casa nostra’ : Giulia De Lellis nelle scorse ore ha avuto un duro sfogo sui social. L’influencer romana ha puntato il dito contro i paparazzi, che l’hanno pizzicata mentre baciava Andrea Iannone. Su Chi sono arrivate le prime foto che certificano la relazione tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed il pilota della MotoGP. In particolare il bacio tra i due è stato catturato nella villa con piscina affittata dai due. Giulia, dopo aver condiviso il post ...

Alfonso Signorini - la rabbia di Giulia De Lellis : "Come vi siete Permessi? Per due o tre foto del caz***" : È furiosa, Giulia De Lellis, e la "colpa" è di Alfonso Signorini. Il direttore di Chi ha pubblicato le foto esclusive della ex corteggiatrice di Uomini e donne in atteggiamenti molto intimi con Andrea Iannone, pilota di MotoGp e soprattutto ex di Belen Rodriguez con cui fa coppia fissa da qualche te

Chi gossip, le nuove foto con Iannone fanno infuriare Giulia De Lellis Giulia De Lellis si mostra, in queste ultime ore, abbastanza furiosa. Sotto il post su Instagram, condiviso da Chi Magazine, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si lascia andare a un lungo sfogo. Il motivo? Il post ritrae appunto la De Lellis insieme

Donazione sangue 2019 : ogni quanto - come funziona e Permessi lavoro : Donazione sangue 2019: ogni quanto, come funziona e permessi lavoro La Donazione del sangue è una pratica assai diffusa presso chi, mosso da spirito altruistico, intenda aiutare concretamente tutti coloro che per i motivi più diversi, abbiano bisogno di esso. Vediamo in sintesi come funziona il meccanismo, ogni quanto è possibile donarlo e com’è regolata la questione dei permessi lavoro. Se ti interessa saperne di più su ...

Legge 104 : Permessi retribuiti con certificato - quando si ha diritto : Legge 104: permessi retribuiti con certificato, quando si ha diritto Ci sono delle modifiche importanti ai permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 così come dalla Legge n. 53/2000. Si tratta di quei 3 giorni di permesso all’anno che il lavoratore può prendere in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, che ha ...

Sagrada Familia ottiene i Permessi edilizi (dopo 137 anni) : La Sagrada Familia ottiene i permessi edilizi, finalmente: dopo 137 anni di attesa e – sostanzialmente – di abusivismo, la città di Barcellona ha deciso di concedere il suo benestare alla fine dei lavori. Già, sembra folle, ma il cantiere inaugurato nell'ormai lontano marzo del 1882 sotto la supervisione del genio del modernismo catalano Antoni Gaudí è stato portato avanti fino a oggi senza alcun tipo di ...

New York - elicottero cade su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota. Cuomo : non aveva Permessi per volare lì : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...

Trivelle - la multinazionale Petroceltic rinuncia a tre Permessi nell’Adriatico : La resa di Petroceltic. Che si allontana sempre di più dall’obiettivo di colonizzare l’Adriatico. La multinazionale irlandese, arrivata nel 2016 sull’orlo del fallimento, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di rinuncia a tre permessi di ricerca (B.R270.EL, B.R271.EL. E BR272.EL) e a un’istanza di permesso di ricerca (d 505 B.R) nelle acque davanti ad Abruzzo e Molise. Solo i tre permessi di ricerca, tanto per farsi ...

La Sagrada Familia ha ottenuto i Permessi edilizi per essere costruita - 137 anni dopo la posa della prima pietra : Venerdì il comune di Barcellona ha concesso i permessi edilizi per il cantiere della Sagrada Familia, la più famosa basilica della città e uno dei monumenti più famosi della Spagna, nonostante non sia mai stata completata. La posa della prima pietra

Migranti : nel 2018 richieste asilo in calo del 48% - Permessi umanitari solo il 2% : "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". Lo rende noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano 135.337 (-52,55%). Quanto agli esiti delle istanze presentate dal primo gennaio al 31 maggio, l'11% ha ottenuto lo ...

